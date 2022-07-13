Company of Heroes 3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Bundan bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının önemli isimlerinden SEGA'nın Company of Heroes 3'ü duyurduğundan bahsetmiştik. O dönem yapılan açıklamalarda, oyunun piyasaya sürülmesi için en az 1 yıllık süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hazırlanan bir fragman ile Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi duyuruldu.
Company of Heroes 3 için hazırlanan sinematik fragman, oyunun Kuzey Afrika'da geçecek bölümleriyle ilgili çarpıcı görüntüler içeriyor. Fragmanın sonunda ise oyunun ön sipariş programının resmen başlatıldığını görüyoruz. SEGA tarafından yapılan açıklamalar ve oyunun Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda, Company of Heroes 3'ün 17 Kasım 2022'de piyasaya sürüleceğine şahitlik ediyoruz.
Company of Heroes 3, fiyatıyla cep yakacak!
Company of Heroes 3'ün fiyatı da oyunun Steam'deki listeleme sayfasında yer almaya başladı. Sizlere iyi haber vermek isterdik ancak böyle bir şey ne yazık ki pek de mümkün değil. Zira oyunun standart versiyonu 799 TL karşılığında satın alınabilecek. Ekstra içerikler sunan Digital Premium Edition paketin fiyatı ise 1.099 TL olarak açıklanmış durumda. Bu fiyatlar, gerçek zamanlı strateji türünden hoşlanan oyuncuları üzecek gibi görünüyor.
Company of Heroes 3 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 6. nesil ya da 4 çekirdekli AMD Ryzen
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 370
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 8. nesil ya da 8 çekirdekli AMD Ryzen
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Company of Heroes 3 için hazırlanan yeni fragman
PC Gamer tarafından yayınlanan özel Company of Heroes 3 oynanış videosu