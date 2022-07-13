Company of Heroes 3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

SEGA, büyük bir heyecanla beklenen gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes 3 için yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı.

Bundan bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının önemli isimlerinden SEGA'nın Company of Heroes 3'ü duyurduğundan bahsetmiştik. O dönem yapılan açıklamalarda, oyunun piyasaya sürülmesi için en az 1 yıllık süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hazırlanan bir fragman ile Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi duyuruldu.

Company of Heroes 3 için hazırlanan sinematik fragman, oyunun Kuzey Afrika'da geçecek bölümleriyle ilgili çarpıcı görüntüler içeriyor. Fragmanın sonunda ise oyunun ön sipariş programının resmen başlatıldığını görüyoruz. SEGA tarafından yapılan açıklamalar ve oyunun Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda, Company of Heroes 3'ün 17 Kasım 2022'de piyasaya sürüleceğine şahitlik ediyoruz.

Company of Heroes 3, fiyatıyla cep yakacak!

Company of Heroes 3'ün fiyatı da oyunun Steam'deki listeleme sayfasında yer almaya başladı. Sizlere iyi haber vermek isterdik ancak böyle bir şey ne yazık ki pek de mümkün değil. Zira oyunun standart versiyonu 799 TL karşılığında satın alınabilecek. Ekstra içerikler sunan Digital Premium Edition paketin fiyatı ise 1.099 TL olarak açıklanmış durumda. Bu fiyatlar, gerçek zamanlı strateji türünden hoşlanan oyuncuları üzecek gibi görünüyor.

Company of Heroes 3 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 6. nesil ya da 4 çekirdekli AMD Ryzen

Intel Core i5 6. nesil ya da 4 çekirdekli AMD Ryzen Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 370

NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 370 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 8. nesil ya da 8 çekirdekli AMD Ryzen

Intel Core i7 8. nesil ya da 8 çekirdekli AMD Ryzen Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600

NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Company of Heroes 3 için hazırlanan yeni fragman

PC Gamer tarafından yayınlanan özel Company of Heroes 3 oynanış videosu