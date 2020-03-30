Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Yarın Gelebilir

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, PlayStation Store'da sızdırıldı. PlayStation Store sayfasında yenilenen Modern Warfare 2'nin çıkış tarihi 31 Mart olarak göründü. Yeni MW2'den ilk ekran görüntüsü ve bir fragman da ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered kısa süre önce Modern Warfare'in dosyalarında görünmüştü. Serinin yeni oyunu, şimdi ise PlayStation Store'da sızdırıldı. Sayfa kısa süre sonra kaldırılsa da oyunun yarın yayınlanacak Modern Warfare ve Warzone Paketi ile birlikte geleceği ortaya çıktı.

Yenilenen Modern Warfare 2, ilk olarak oyun derecelendirme kurumlarında görünmüştü. Ardından geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Mordern Warfare ve Warzone'un güncelleme dosyalarını inceleyen veri madencileri, yeni oyunun kapak resmini ortaya çıkarmış ve sadece hikaye içeriğiyle yayınlanacağını öne sürmüşlerdi.

Twitter'da Modern Warfare 2 Remastered sızıntıları paylaşan MW2 Remastered adlı bir hesap, bazı oyuncuların oyunu şimdiden oynayabildiklerini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Ayrıca oyunun yarın yayınlanacağını ortaya koydu. Paylaşılan ekran görüntüsünde oyun içi menü yer alıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan alınan ekran görüntüsü:

Eğer sızıntılar doğruysa Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, yalnızca MW2'nin hikaye modunu içerecek. Oyunda çok oyunculu bileşenler yer almasa da geçen yıl yayınlanan Modern Warfare'e yeni çok oyunculu haritalar eklemesi bekleniyor.

Tüm bu bilgiler yeni Modern Warfare 2'nin çok yakın olduğunu gösteriyor. Eğer PlayStation Store sızıntısı gerçek bir göstergeyse, serinin yeni oyununa Mordern Warfare ve Warzone paketiyle birlikte yarın kavuşabiliriz.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered'ın sızdırılan fragmanı şu şekilde