Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare'ın 1.28 kodlu güncellemesi yayınlandı. Oyun içeriklerinin kaldırılabilmesini sağlayan bu güncelleme, PC oyuncuları için daha iyi bir kararlılık ve çeşitli sorunların da giderilmesini içeriyor. Peki bu güncellemeyle oyunun boyutu nasıl küçültülecek?

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Call of Duty: Modern Warfare'a sunulacak 1.28 kodlu güncellemenin detaylarından bahsetmiştik. Birinci ağızdan gelen bilgilere göre bu güncelleme, oyundaki ekstra içeriklerin kaldırılabilmesine imkan tanıyordu. Özellikle de PC oyuncuları, bu güncellemeyle birlikte Call of Duty: Modern Warfare'ın boyutunu düşürebileceklerdi. İşte bu güncelleme artık indirilebilir duruma gelmiş durumda.

Eğer sizler de Call of Duty: Modern Warfare'a sahipseniz, bu güncellemeyi an itibarıyla yükleyip, oyunun boyutunu tercihleriniz doğrultusunda küçültebiliyorsunuz. Bu bağlamda kaldıramayacağınız tek modun "Call of Duty: Warzone" olduğunu ifade etmek gerekiyor. Artık istediğiniz takdirde Call of Duty: Modern Warfare'ın tek oyunculu modunu bile bilgisayarınızdan kaldırabiliyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare'ın son güncellemesinin en önemli özelliği hiç şüphesiz oyun boyutunu küçültebilme. Ancak güncelleme, PC kullanıcıları için çeşitli yenilikler de getiriyor. Oyunun kararlılığını artıran şirket, özellikle de battle royale modunda 45. ya da üst kademelerde yaşanabilen çökme sorununu ortadan kaldırdılar. Bu sayede oyunculara daha iyi bir deneyim sunuluyor.

Güncelleme notlarına baktığımız zaman Call of Duty: Warzone'daki iki silahın yeniden dengelendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Kar98'in minimum hasarı artırılırken, SP-R 208'in minimum hasarı azaltılmış durumda. Ayrıca oyundaki farklı lokasyonlarda oluşan hataların büyük bir bölümü de 1.28 güncellemesiyle düzeltilmiş durumda.

Call of Duty: Modern Warfare'ın boyutunu nasıl küçülteceksiniz?

Call of Duty: Modern Warfare'ın son güncellemesini yaptıktan sonra muhtemelen, oyuna daha girmeden boyutunu küçültmeye çalışacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız?