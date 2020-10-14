Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Call of Duty: Modern Warfare'a sunulacak 1.28 kodlu güncellemenin detaylarından bahsetmiştik. Birinci ağızdan gelen bilgilere göre bu güncelleme, oyundaki ekstra içeriklerin kaldırılabilmesine imkan tanıyordu. Özellikle de PC oyuncuları, bu güncellemeyle birlikte Call of Duty: Modern Warfare'ın boyutunu düşürebileceklerdi. İşte bu güncelleme artık indirilebilir duruma gelmiş durumda.
Eğer sizler de Call of Duty: Modern Warfare'a sahipseniz, bu güncellemeyi an itibarıyla yükleyip, oyunun boyutunu tercihleriniz doğrultusunda küçültebiliyorsunuz. Bu bağlamda kaldıramayacağınız tek modun "Call of Duty: Warzone" olduğunu ifade etmek gerekiyor. Artık istediğiniz takdirde Call of Duty: Modern Warfare'ın tek oyunculu modunu bile bilgisayarınızdan kaldırabiliyorsunuz.
Call of Duty: Modern Warfare'ın son güncellemesinin en önemli özelliği hiç şüphesiz oyun boyutunu küçültebilme. Ancak güncelleme, PC kullanıcıları için çeşitli yenilikler de getiriyor. Oyunun kararlılığını artıran şirket, özellikle de battle royale modunda 45. ya da üst kademelerde yaşanabilen çökme sorununu ortadan kaldırdılar. Bu sayede oyunculara daha iyi bir deneyim sunuluyor.
Güncelleme notlarına baktığımız zaman Call of Duty: Warzone'daki iki silahın yeniden dengelendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Kar98'in minimum hasarı artırılırken, SP-R 208'in minimum hasarı azaltılmış durumda. Ayrıca oyundaki farklı lokasyonlarda oluşan hataların büyük bir bölümü de 1.28 güncellemesiyle düzeltilmiş durumda.
Call of Duty: Modern Warfare'ın boyutunu nasıl küçülteceksiniz?
Call of Duty: Modern Warfare'ın son güncellemesini yaptıktan sonra muhtemelen, oyuna daha girmeden boyutunu küçültmeye çalışacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
- Güncellemenin tamamlandığından ve oyunun kapalı olduğundan emin olun.
- Battle.net Launcher'ı çalıştırdıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare'ı seçin.
- Sol üst kısımda bulunan "Seçenekler" menüsüne giriş yapın.
- "Modify Install" ya da "Yüklemeyi Değiştir" şeklinde bir alt menü göreceksiniz. Bu alt menüye giriş yapın.
- "Game Content" ya da "Oyun İçeriği" şeklinde göreceğiniz butona tıklayın. Ardından da yeniden "Modify Install" seçeneğini kullanın.
- Açılan menüde kaldırılmasını istediğiniz oyun içeriklerinin tikli bölümlerini kaldırın.
- İşleme onay verdikten sonra içeriklerin kaldırılmasını bekleyin.