Xbox, Ekim Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunları Açıkladı

Microsoft, bugün yaptığı açıklamada bu ay içinde Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları ve platforma veda edecekleri duyurdu. Yeni oyunlar arasında 15 Ekim'de çıkış yapacak Age of Empires III: Definitive Edition da yer aldı.

Microsoft, oyunculara fazlasıyla uygun bir ücretle 100'den fazla oyun sunduğu Xbox Game Pass abonelik sistemiyle pek çok oyuncuyu kendisine çekmeyi başarmıştı. Hem PC oyuncularına hem de Xbox oyuncularına oyunlar sunan platform, her ay yeni oyunlara kavuşmaya devam ediyor.

Şirket, bugün paylaştığı açıklamada Xbox Game Pass'in hem PC abonelerine hem de Xbox One abonelerine bu ay sunulacak yeni oyunları açıkladı. 15 Ekim'den itibaren aboneler tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar arasında aynı gün çıkış yapacak Age of Empires III: Definitive Edition da yer aldı.

Xbox Game Pass'e bu ay gelecek oyunlar:

Çıkış yaptığı günden itibaren Xbox Game Pass oyuncuları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek olan Age of Empires III: Definitive Edition, efsane oyunun 4K çözünürlüğe sahip yenilenmiş versiyonu olacak. Oyun, iki yeni oyun moduna, daha önce yayınlanmış tüm ek paketlere ve iki yeni uygarlığa ev sahipliği yapacak.

Age of Empires III: Definitive Edition'la birlikte oyuncular, Heave Ho, Tales of Vesperia: Definitive Edition, The Swords of Ditto: Mormo's Curse, Katana Zero, ScourgeBringer, Cricket 19 ve Supraland'a ekim ayı içinde kavuşacaklar. Oyunların platforma ekleneceği tarihler şu şekilde olacak:

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15 Ekim

– 15 Ekim Heave Ho (PC) – 15 Ekim

– 15 Ekim Katana Zero (Android, Konsol & PC) – 15 Ekim

– 15 Ekim Tales of Vesperia: Definitive Edition (Konsol & PC) – 15 Ekim

– 15 Ekim The Swords of Ditto: Mormo's Curse (PC) – 15 Ekim

– 15 Ekim ScourgeBringer (Konsol) – 21 Ekim

– 21 Ekim Cricket 19 (Konsol) – 22 Ekim

– 22 Ekim Supraland (Konsol) – 22 Ekim

Xbox Game Pass'e veda edecekler:

Oyuncular, bu ay 8 yeni oyunlara kavuşacak olsa da aynı zamanda 11 oyuna erişimlerini de kaybedecekler. O oyunlar ve platformdan ayrılacakları tarihler şu şekilde: