Call of Duty serisinin son üyesi Modern Warfare 3, hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz olacak.

Call of Duty serisinin, heyecanla beklenmesine karşın sert eleştirilerin hedefi olmayı başaran en son üyesi Modern Warfare 3, hem oynanış hem de optimizasyon konusunda problemlerle çıkmıştı. Oynanış kısmındakilere tam olarak problem diyemeyiz, zira şirketin kendi kararlarıyla ortaya çıkmışlardı. Fakat söz konusu kararlar, oyuncuların gözünde pek karşılık bulmadı.

Yine de Modern Warfare 3, Call of Duty’e yaraşır şekilde çok sayıda oyuncuya ulaştı. Hâlâ da yeni sezon güncellemeleriyle diri tutulan oyun, yakın zamanda 3. sezon güncellemesini aldı. Bununla birlikte oyunu satın alıp almamak arasında kalan kişiler içinde CoD MW3, ücretsiz oynanabilir hâle geldi.

Hafta sonu boyunca Call of Duty Modern Warfare 3, ücretsiz.

Sledgehammer Games tarafından çıkarılan ve inişli çıkışlı yollardan geçen Modern Warfare 3, 3. sezon güncellemesiyle karşımıza geldi. Oyuncular, çok oyunculu modda 9 harita ve 5 oyun modunu bu sezon deneyimleyebilecek. Oyunu deneyimlemek isteyenler için de 8 Nisan’a kadar ücretsiz oynanabileceğini belirtelim.

Call of Duty Modern Warfare 3, Steam’de 70 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor. Battle.Net üzerindeki fiyatı ise indirimsiz hâliyle 1.999 TL. İndirimde ise 1.299 TL’ye düşmüş durumda. Vault sürümünün indirimsiz hâli 2.799 TL iken indirimli hâli 2.099 TL’ye inmiş.

Hafta sonu oynayacak oyun bulamayanlar için cevher niteliğinde diyebiliriz.