PlayStation, çok beklenen ilkbahar indirim kampanyasını PS Store'da başlattı. Kampanya kapsamında yüzlerce oyun %75'e varan oranda indirime girdi.

İlkbaharın gelmesiyle oyun platformlarının çok beklenen indirim kampanyaları başladı. Geçtiğimiz haftalarda Steam ve Epic Games’ten büyük indirimler görmüştük. Bugün ise PlayStation dev bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıktı.

Sony, yüzlerce PlayStation oyununda %75’e varan indirime gitti. Büyük oyunların da dahil olduğu kampanya 11 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Oyunlara sürekli zam geldiğini düşündüğümüzde bu fiyatları kaçırmamak gerektiğini söyleyebiliriz. Fiyatı düşen bazı popüler yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen popüler oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,99 TL 1.299,99 TL (%35) NBA 2K24 1.900 TL 475 TL (%75) Star Wars Jedi: Survivor 1.423,73 TL 640,67 TL (%55) Red Dead Redemption 2 1.629 TL 537,57 TL (%67) Skull and Bones 1.399 TL 937,33 TL (%33) Alan Wake 2 1.099 TL 879,20 TL (%20) Hogwarts Legacy 2.249 TL 1.124,50 TL (%50) Red Dead Redemption 2 1.629 TL 537,57 TL (%67) It Takes Two 400 TL 100 TL (%75) Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 749,40 TL (%40) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.145 TL 858,75 TL (%25) Mortal Kombat 1 1.870 TL 939,50 TL (%50) Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL (%42) Ghost of Tsushima Director's Cut 699 TL 349,50 TL (%50) Diablo IV 1.443,05 TL 721,52 TL (%50) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 999 TL 299,70 TL (%70) The Crew Motorfest Gold Edition 2.379 TL 1.189,50 TL (%50)

PlayStation İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.