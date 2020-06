Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Haritası Sızdırıldı

İlk olarak 2019 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Call of Duty: Modern Warfare, eski Call of Duty oyunlarından birçok haritaya sahip oldu. Bugün yeni sızdırılan bilgilere göre bu haritalara bir yenisi eklenecek.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Call of Duty: Modern Warfare'a, Call of Duty 4'ün 'Shipment' haritası, Modern Warfare 2'nin 'Rust' haritası ve Moder Warfare 3'ün 'Hardhat' haritası dâhil eski Call of Duty oyunlarından birçok hayran favorisi harita eklenmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre oyunun geliştirici firması Infinity Ward, eski oyunlardan hayranların favorisi olan birçok yeni haritayı Call of Duty: Modern Warfare'a eklemeye hazırlanıyor. Geçmişte de Call of Duty: Modern Warfare ile bilgileri sızdıran Modern Warzone isimli Twitter hesabının yeni açıkladığı bilgilere göre, Modern Warfare 2'nin çoklu oyunculu haritası 'Highrise', Modern Warfare'a eklenecek.

Her ne kadar bu haritanın ne zaman geleceğiyle ilgili kesin bir tarih bulunmasa da, eğer bu harita 4. sezonda eklenecek olsaydı çoktan 4. sezonun açıklamalarında yer alırdı diye düşünülüyor. Bu bağlamda bu yeni haritanın oyuna en yakın 5. sezonda eklenmesi bekleniyor. Bu yüzden oyunlar hakkında her ortaya çıkan sızıntı bilgi gibi bunun da belirli düzeyde bir şüpheyle ele alınması gerekiyor.

'Highrise' Modern Warfare 2019'a geleceği düşünülen tek klasik harita değil:

İlk olarak Call of Duty: Modern Warfare'ın satışa sunulduğu 2019 yılından bu yana, Modern Warfare 2'den 'Terminal' haritasının oyuna ekleneceğine dair söylentiler bulunuyor. Fakat hâlâ açıklanmayan Terminal haritası gibi Highrise'ın da ne zaman açıklanacağı ya da açıklanıp açıklanmayacağı kesin olarak bilinemiyor. Yine de oyuncuların beklentilerini belirli bir düzeyde tutmasında fayda var. Çünkü tıpkı Terminal gibi Highrise da geliştirici ekibin aklının bir köşesinde bulunan fikirden ibaret olabilir ve yeni sezonlarla beraber geliştiricilerin fikirleri değişebilir.

Bütün bu söylemleri bir kenarı alırsak Infinity Ward yaptığı güncellemelerle ve getirdikleri haritalarla Call of Duty: Modern Warfare'ı belirli bir düzeyde aktif tutmayı ve hayranların gönlünü kazanmayı başarıyor. Call of Duty: Modern Warfare şu an aktif olarak PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satın alınabiliyor.