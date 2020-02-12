CoD: Modern Warfare'e Yakında Battle Royal Modu Gelebilir

Call of Duty: Modern Warfare'e battle royal modunun gelebileceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak Sezon 2 güncellemesinin gelişiyle ortaya çıkan ipuçları, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.

Call of Duty: Modern Warfare'e geleceği düşünülen battle royal modu, popüler nişancı oyununa gelen Sezon 2 güncellemesinin ardından bazı ipuçları ile ortaya çıktı. Hem Sezon 2 güncellemesinin ardından oyuna gelen sinematik fragman hem de oyun içi menüde yeni bir seçeneğin ortaya çıkması, battle royal modunun yakında gelebileceğini gösteriyor.

CoD: Modern Warfare'e Sezon 2 güncellemesiyle gelen sinematik, başlangıçta çatışmalar, patlamalar ve askeri karakterlerle dolu standart bir Call of Duty klibi gibi görünüyor. Ancak videonun sonuna doğru, battle royal modunun yolda olduğuna dair oldukça net bir ipucu ortaya çıkıyor.

Yazımızın sonunda izleyebileceğiniz oyun içi fragmanda da görebileceğiniz gibi (1:20 civarında), bir grup asker Modern Warfare'de şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha büyük bir haritaya düşüyor. Arka planda garip yeşil bir sis de göze çarpıyor ve bu sisin battle royal haritasının daralan çemberi olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca uçaktan paraşütle atlayan oyuncular da battle royal modunun geleceğini doğrular nitelikte.

Ayrıca Call of Duty: Modern Warfare'in Sezon 2 güncellemesini indirdikten sonra, ana menüde oyun modları arasına "CLASSIFIED" (gizli) yazan yeni bir seçenek eklendi. Bu seçeneğin daha sonra battle royal modu olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Tüm ipuçları bir araya getirildiğinde battle royal modunun gelişi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Prestige Is Key adlı bir YouTuber, Atlas Superstore haritasında özel bir maç başlatarak ve COD caster seyirci moduna geçildiğinde haritanın göründüğünü öne sürdü. Yine sinematikteki haritaya uyan büyük bir harita, bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Haritanın gösterildiği videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Geliştirici Infinity Ward, Modern Warfare'in battle royal modu alıp almayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Sezon 2 güncellemesinin ardından ortaya çıkan ipuçları modun yakında gelebileceğini ortaya koyuyor.

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2 sinematiği: