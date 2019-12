Call of Duty: Modern Warfare, İki Yeni Kış Moduna Kavuştu

Activision, yeni yıl nedeniyle Call of Duty: Modern Warfare'a iki yeni mod ekledi. Bu modlardan bir tanesinde silah olarak sadece kartopları kullanılacak. İkinci modda ise bir bakım paketi gelene kadar, tahsis edilen bölgenin korunması gerekecek. Yeni modlar, 31 Aralık 2019'a kadar kullanılabilecek.

2019 yılının en merak edilen oyunlarından bir tanesi de Call of Duty: Modern Warfare'dı. Activision, oyunla ilgili yayınladığı gerek tanıtım videoları gerekse bazı ekran görüntüleriyle, ne kadar iyi bir iş çıkarmakta olduğunu herkese gösterdi. Oyunun piyasaya sürülmesiyle de bu durum tescillenmiş oldu ve Call of Duty: Modern Warfare, şirketin tüm satış rekorlarını alt üst etmeyi başardı.

Call of Duty: Modern Warfare, pek çok farklı modu olan ve oyunseverlerin zevkine önem veren bir oyun. Bununla birlikte yeni yılın gelişi, Activision'ı harekete geçirdi. Geliştirici ekip şimdi, oyuna gelecek yeni ve sınırlı süreli modlar ile karşımızda.

Call of Duty: Modern Warfare'a kartopu modu geldi

Activision ekibinin Call of Duty: Modern Warfare için sunduğu ilk yeni mod, "Snowfights" olarak isimlendiriliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu mod, oyuna yeni ve eğlenceli bir hava katacak. Çünkü bu modda oyunseverler, kartopundan başka bir silah kullanamayacaklar. Böylelikle rakiplerinizi indirmeye çalışmak, bir silah kullanmaktan daha eğlenceli olacak.

Call of Duty: Modern Warfare'ın ikinci modu ise "Drop Zone" olarak isimlendirilmiş. Bu mod, gerilimi yüksek ve Snowfights'a göre şiddet içeren bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu modu oynamak ve kazanmak isteyen oyunseverler, bir bakım paketi gelene kadar bölgelerini korumak durumunda kalacaklar.

Call of Duty serisine getirilen modlar bunlarla da sınırlı değil. Call of Duty: Mobile da kış havasına bürünmüş durumda. Öyle ki oyunseverler, Call of Duty: Mobile'ın "Prop Hunt" haritasını oynamak istediklerinde farklı bir görünümle karşılaşacaklar. "Winter Raid" olarak isimlendirilen bu tema, Call od Duty: Mobile'a kış havası katacak.

Hem Snowfights hem de Drop Zone, 31 Aralık 2019 tarihine kadar oyunseverlerin hizmetine sunulmuş durumda. Call of Duty: Mobile için sunulan Winter Raid ise 29 Aralık 2019 tarihine kadar deneyimlenebilecek. Görünen o ki Activision, Call of Duty: Modern Warfare oyuncularının ilgisini hiç düşürmemek için elinden geleni yapmaya kararlı.