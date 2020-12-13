Modern Warfare, Cold War, Warzone Birleşmesi Ne Demek?

Activision, Black Ops Cold War’un çıkışıyla birlikte Modern Warfare, Warzone ve Cold War oyunlarını birleştirmeye karar verdiğini açıkladı. Biz de bu birleşmenin hangi noktalarda yapılacağı, oyuncuları nasıl etkileyeceği ve serinin geleceği için ne anlama gelebileceği sorularını cevaplandırıyoruz.

Call of Duty serisi, şüphesiz ki popülerliğini en uzun süre muhafaza etmeyi başaran video oyunu serilerinden bir tanesi. Bu yönüyle her daim FPS oyunları dendiği zaman akla ilk gelen yapımlar arasında yer alacak. Kalıcılık anlamında kendini defalarca kez ispatlamış olan seri, Modern Warfare, Warzone ve Black Ops Cold War oyunlarını birleştirerek daha da kalıcı olmayı hedefliyor.

Bu yazımızda daha önce sizlere aktardığımız gelişmelerin detaylarını inceleyecek, bu birleşmenin Call of Duty markasının ve oyun dünyasının geleceği açısından ne ifade edebileceğini tartışacağız.

Kısaca açıklayalım: Modern Warfare, Warzone ve Black Ops birleşince ne olacak?

Bahsettiğimiz birleşme sonucu Modern Warfare ve Black Ops Cold War oyunlarındaki silahlar, karakterler, Battle Pass ilerlemeleri ve mağaza satın alımları Warzone’da bir araya geliyor. Üç oyun arasında bir senkronizasyon oluşturuluyor. Üstelik Activision tüm bunların yalnızca başlangıç olduğunu belirtiyor.

Call of Duty Modern Warfare, Warzone ve Black Ops Cold War birleşmesinin öne çıkan detayları:

Bir oyunda kaydettiğiniz oyuncu ilerlemesi diğer oyunlarda da sayılıyor,

diğer oyunlarda da sayılıyor, Silah ilerlemeleri üç oyun için de ortak olacak,

de ortak olacak, Farklı oyunlardaki karakterler rekabetçi ortamda buluşacak,

buluşacak, Battle Pass ilerlemeleri bir süreliğine ortak olacak,

ortak olacak, Oyun içi mağazalar da birleşmeden nasibini alacak.

Bir oyunda kaydettiğiniz oyuncu ilerlemesi diğer oyunlarda da sayılıyor:

Modern Warfare ve Cold War iki farklı döneme odaklanan ve benzer denebilecek oyunlar. İki oyun arasında nesil farkı olsa da Modern Warfare geçtiğimiz neslin son döneminde, Cold War ise iki nesil arasındaki geçiş döneminde çıktığı için aralarındaki teknik yeterlilik farkı atla deve değil. Yani iki farklı oyunu da aktif olarak oynamaya devam etmenin önünde bir engel bulunmuyor.

Activision da bu potansiyeli görmüş olacak ki herhangi bir oyunun çok oyunculu modunda seviye atladığımızda diğer oyunlarda da bu ilerlemeyi koruyabilmemiz adına üç oyunda birleşmeye gitti. Oyuncular modern silahlarla, modern savaşı hissetmek istediklerinde Modern Warfare’ı, eski dönem savaşlarını deneyimlemek istediklerinde de Cold War’u açacaklar. Bir oyunu oynayarak atladıkları seviyelere diğer oyunlarda da sahip olacaklar.

Üç oyun arasındaki ilerlemeyi eşitleyebilmek için bugüne kadar elde edilen seviyeler sıfırlanacak. Yani herkes birinci seviyeden yeniden başlayacak. Ancak bugüne kadar seviye atlama sayesinde kazanılan ödüller (silah, perk, killstreak vs.) korunacak. Yani sıfırlanan tek şey aslında tecrübe puanı olarak adlandırılan değer olacak.

Silah ilerlemeleri de üç oyun için ortak oluyor:

Black Ops Cold War’un birinci sezonundan itibaren Modern Warfare ve Black Ops Cold War’da yer alan tüm silahlar Warzone’da da kullanılabilecek. Hatta ‘Blueprint’ adı verilen, seviyenizin üstündeki silahları da kullanmanızı sağlayan materyaller ve ‘camo’ adı verilen silah kaplamaları da Warzone’da erişilebilir olacak.

Böylelikle bugüne kadar bir Call of Duty oyununda yer alan en geniş cephane Call of Duty Warzone oyununda bulunacak. Warzone oynarken hangi silahın hangi oyundan geldiğini öğrenmek için silahların yanında yer alan logolara bakmak yetecek. Dönem farkından ötürü Modern Warfare silahlarını Cold War’da, Cold War silahlarını da Modern Warfare’da görmek mümkün olmayacak.

Activision, AK-47'nin iki farklı oyunda yer alan halini de Warzone’a ekleme kararı aldı. Aynı kararı benzer silahlarda da sürdüreceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Buna ek olarak farklı oyundan gelen iki AK-47’nin farklı görünüşlere sahip olduğunu da söyleyelim.

Silah ilerlemelerinde de birleşme kararı verilmiş olması üç oyuna da sahip olan oyuncular için heyecan verici. Warzone oynayarak Modern Warfare ve Black Ops Cold War’da yer alan silahları geliştirebildiğimiz gibi, bu iki oyundan herhangi birini oynayarak da Warzone’da yer alan silahları geliştirebiliyoruz. Silahları ayrı ayrı geliştirmek zorunda olmamak önceki oyunlara göre büyük bir avantaj.

Black Ops Cold War çıkana kadar Modern Warfare da saatler harcayarak elde edilen silahlar ve geliştirmelerin de Warzone’da muhafaza edilebiliyor olması oyuncuların emeğine gösterilen bir saygı. Aynı şekilde Modern Warfare’dan gelen silah harici ekipmanlar da bugüne kadar nasılsa bugünden sonra da Warzone üzerinden erişilebilir olacak.

Farklı oyunlardaki karakterler rekabetçi ortamda buluşacak:

Buraya kadar Activision’ın iki oyunu birbirine karıştırmak yerine iki oyunu da Warzone haritasında buluşturma yolunu izlediğini gördük. ‘Operator’ ismi verilen karakter seçeneklerinde de aynı strateji izleniyor. Modern Warfare ve Black Ops Cold War oyunlarında kilidi açılan tüm karakterleri Warzone’da kullanabileceğimiz Activision tarafından onaylanan bilgiler arasında.

Ghost ve Woods gibi efsane karakterlerin Verdansk meydanlarında karşı karşıya gelmesi bazı oyuncuları heyecanlandıran bir detay. Burada Black Ops Cold War oyununun dijital sürümünü ön sipariş eden oyunculara Modern Warfare ve Warzone oyunlarında kullanabilecekleri ekstra bir Woods karakteri verilmesinin birleşmeyle ilgisi olmadığını belirtmek gerekiyor.

Modern Warfare’da yer alan karakterler için de bugüne kadar kazanılan ve satın alınan tüm kaplamalar, diyaloglar ve bitirici hamleler Warzone’da kullanılabilmeye devam edilecek. Şu ana kadar Black Ops Cold War satın almamış oyuncuların da ilerleyen zamanlarda oyunu satın almaları halinde soğuk savaş dönemi karakterlerine Warzone’da erişim imkanı verileceğini hatırlatalım.

Battle Pass ilerlemeleri de bir süreliğine ortak olacak:

Activision, Black Ops Cold War’un çıkmasıyla ‘Battle Pass’ ismi verilen, seviye atladıkça oyun içi ödüller kazandıran sistemde kaydedilen ilerlemeyi de üç oyun için ortak hale getirdi. Hangi oyunu oynadığınız fark etmeksizin, aynı Battle Pass ilerlemesine katkıda bulunacaksınız. Ancak Cold War’un birinci sezonundan itibaren yenilenen Battle Pass ile kazanılanlar Modern Warfare üzerinden kullanılabilir olmayacak.

Modern Warfare oynayarak bugüne kadar kazanılan tüm Battle Pass ödüllerinin muhafaza edilmesine izin vereceğini açıklayan Activision, bir yandan oyunların diskte kapladıkları yeri optimize etmeye çalıştıklarını hatırlatırken diğer yandan Cold War’un ilk sezonlarında Modern Warfare’da kazanılan tüm ödüllerin saklanacağını söyleyerek yüreklere su serpiyor.

Oyun içi mağazalarında birtakım farklar bulunuyor:

Üç oyunun da oyun içi mağazası şimdilik kullanılabilmeye devam edecek. Ancak aralarındaki ilişki şu şekilde olacak: Modern Warfare ve Black Ops Cold War oyun içi mağazalarından satın alınan birçok şey Warzone’da da kullanılabilir olacak. Hangi eşyaların Warzone’a uygun olup hangilerinin olmadığı açık bir şekilde belirtilecek. Warzone ise iki oyunun mağazasından ortaya karışık bir katalog sunacak.

Sonuç: Gidişat koca bir markanın içini boşaltmaya varacak gibi duruyor (mu?)

Her şeyden önce Activision’ın verdiği birleşme kararının akıllıca olduğunu belirtmek gerek. Bir yandan Modern Warfare oyuncuları memnun edilirken diğer yandan Cold War’u oynamak için de bir sebep sunuluyor. Cold War ile Warzone arasında bir bağlantı kurulduğu için Warzone’un oyuncu sayısında düşüş yaşanması ihtimali de azaltılıyor.

Yiğidi öldür, hakkını yeme diyerek övgülerimizi en başta getirdik. Ancak Activision iş tarafında ne kadar başarılı bir karar vermiş olursa olsun bir de madalyonun öteki yüzü var: Biz oyuncular bu gidişattan nasıl etkileniyoruz? Eleştirilerimizi tam da burada yapacağız. Çünkü ticari menfaat için bu sektörü ayakta tutan biz oyuncular yok sayılıyoruz.

2000'lerin başındaki o efsane Call of Duty'ye elveda demek:

2000’lere doğru bir yolculuğa çıkalım. Hikayeli oyunlar büyük bir yükseliş gösterirken Call of Duty ise hikayeli oyunlar ordusunun bayrağını taşıyordu. Activision ilk olarak Black Ops 4 ile bu noktada bir hayal kırıklığına sebep oldu. İlk defa hikayeyi yok sayarak yalnızca çok oyunculu ortama odaklanmaya çalıştı. Oyuncular tarafından büyük tepki aldığı için de Modern Warfare ile her şeye yeniden başladı.

Diğer taraftan firma, Call of Duty Mobile ile oyunculara oynaması ücretsiz bir deneyim sunmaya çoktan başlamıştı. Sonrasında yine COD Mobile ile temeli atılan, Hideo Kojima’nın tabiriyle “para kazanmanın en kolay yolu” olan Battle Royale furyasının en güçlü temsilcilerinden biri olacak Warzone ile karşılaştık.

Battle Royale akımı ve artık suyu çıkan zombi modları bildiğimiz CoD'un sonunu hazırladı:

Activision’ın oyunlarında günümüzün popüler modlarından biri olan Battle Royale’e yer vermesi eleştirilecek bir nokta değil. Ancak bütün yapının yavaş yavaş çok oyunculu deneyim üzerine inşa etmeye başlanması, serinin bugünlere gelmesinde etkili olan adımları görmezden gelmek ve daha fazla para kazanmak için serinin özünü seven hayranları yok saymaktan farksız.

Oynaması ücretsiz olan CoD Mobile, günümüz sektörel kaygılarına uygun şekilde, sürekli olarak ekstra içerik sunarak, ödüllere dağıtarak oyuncuları para harcamaya sevk eden bir yapıda. Ghost, Woods ve Price gibi Call of Duty markasının en sevilen karakterlerini isteyen herkesin kullanmasına izin vermek, bu karakterlerin ağırlığını yitirmesine sebep oluyor. Bu ikonik karakterleri kullanmak isteyenlerin de ‘Battle Pass’ ya da başka bir COD oyununu satın alması gerekiyor.

Tabii ki de bu harcamalar oyun içi bir avantaj sağlamıyor. Ancak on sene öncesinde “ekstra içerik” sunmayan, hikayeli oyunların önde gelen temsilcilerinden olan bir serinin, bugünkü haline baktığımızda ‘pay-to-win’ modelini benimseyeceğinden korkmak, biz oyuncular için altı hayli dolu bir endişe.

Endişelerin bir de genele yayılan hâli var: Modern hikaye anlatıcılığı olarak görülen oyun sektörü, her geçen gün daha da fazla para kazanmanın yollarını arayan yapımcı şirketler yüzünden, hikaye anlatıcılığı rolünden uzaklaşmaya başladı. Yani bahsettiğimiz bu değişim, maalesef birçok şirket tarafından uygun görülüyor. Gidişatın korktuğumuz yönde olmamasıysa bir temenni olmaktan öteye geçemiyor.