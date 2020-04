Call Of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un Yeni Sezonu

Call Of Duty: Modern Warfare ve Battle Royale modu Warzone'un üçüncü sezonunun 8 Nisan'da başlayacağı açıklandı. Yeni sezonda oyuncuları nelerin beklediğine dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

Günümüzün dünyasına ilişkin tek bir şey söyleyecek olsak bugünlerde çok sayıda Call of Duty oyunu olduğunu söylerdik. Call of Duty: Modern Warfare, yalnızca oyuncuların bildiği ve çok sevdiği kendi standart çok oyunculu moduna sahip değil. Aynı zamanda süregiden Warzone battle royale modu bulunuyor ve bunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme gelecek iki oyunun da üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlayacak. Yeni sezonda bizleri nelerin beklediğine dair bir açıklama bulunmuyor ancak geçen sezona göre daha fazla Operatör, silah, harita ve ilginç şeylerle karşılaşacağımız neredeyse kesin. Sezonlar için devamlılık Modern Warfare ve Warzone‘un çok oyunculu modu arasında taşınarak sağlanıyor.

Diğer çok oyunculu modlara erişim de ücretsiz olacak

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'u PlayStation 4, Xbox One ve PC'de oynayabiliyorsunuz. Warzone her zaman ücretsizdi ancak bu hafta sonu boyunca Modern Warfare'in diğer çok oyunculu modlarına da ücretsiz erişim sağlanabilecek. Yine geçmişten nadide bir parçayla iyi zaman geçirmek istiyorsanız Modern Warfare 2 Remastered da hizmetinizde olacak.

Call of Duty: Warzone uzun süredir beklenen bir oyundu. Bu battle royale oyun modu yayınlandıktan sonra da oyuncu sayısı hedeflerini peş peşe aşmaya başladı. Oyun oldukça başarılı bir açılış süreci geçiriyor. Oynaması ücretsiz olan oyun bir anda insanları kendisine çekmeyi başardı ve dört günde oyun 15 milyon oyuncu sayısına erişti. Yayınlandıktan sonraki 24 saat içerisinde de 6 milyon indirmeye ulaşan Warzone, 10 Mart'ta piyasaya sürülmüştü.

Call of Duty: Warzone aslında Call of Duty: Modern Warfare’in bir parçası ancak oynayabilmek için ana oyuna sahip olmak gerekmiyor. Paketi internet sitesinden ayrı olarak indirerek oynamak da mümkün oluyor. Oyunda amacımız her zaman olduğu gibi haritaya indikten sonra sağdan soldan topladığımız çeşitli ekipmanları kuşanmak, rakiplerimizi elemek ve sıralamaların zirvesinde yer almak. Call of Duty: Warzone, sadece bu modu oynamak isteyenler için ücretsiz olmaya devam edecek.