Çılgın Call Of Duty: Warzone Oyuncusu Dört Ekibi Öldürdü

Oyun kazanmanın çok zor olduğu Call of Duty: Warzone'da bir oyuncu, dört tane düşman ekibini öldürerek inanılması zor bir başarıya imza attı. Reddit kullanıcısı aleramz, tek başına her biri 3 kişiden oluşan dört ekiple karşı karşıya geldi.

Call of Duty: Warzone'da kazanmak gerçekten bir hayli zor. Tüm ekiplerin üç üyesi olduğu ve herkesin aşağı yukarı aynı seviyede olduğu düşünülürse, kazanma şansınız 50'de 1. Eğer ekibinizdeki diğer iki oyuncu da öldüyse ve yalnız kaldıysanız bu oran çok daha kötüleşecektir.

Reddit kullanıcısı aleramz içinse Call of Duty: Warzone'da 8'e karşı 1 savaşmak çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Yine de aleramz oyun boyunca birçok kez vuruldu ve eğer envanterinde yedek zırhlardan bulunmasaydı, bu başarıyı kazanamazdı. Son kısımda, aleramz yaklaşan bir kalabalıkla boğuşmak zorunda kaldı. Bir geçitte saklanarak koruyucu önlemler alan oyuncu, ya oradan ayrılmak ya da açık alanda kalabalık gruba yakalanmak seçeneğiyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcının ya son derece iyi ya da son derece şanslı olması gerekiyordu ve görünen o ki aleramz'da bunlardan ikisi de mevcuttu.

Reddit kullanıcısı aleramz'ın Call of Duty: Warzone'daki inanılması güç oyununu:

İlk rakibini çatıdan inerken öldüren aleramz'ın ikinci ve üçüncü rakipleri de pusu karşısında tutunamadı. Daha sonra bomba atarına başvuran aleramz, en sonunda iki rakibini daha öldürmeyi başardı. Son iki rakipse gaz çemberinin dışında yakalanarak zarar gördükten sonra aleramz tarafından yok edildi.

Resmi olarak 10 Mart’ta piyasaya çıkan Call of Duty: Warzone, aradan geçen dört günde 15 milyon oyuncu sayısına erişmişti. Oyun yayınlandıktan sonraki 24 saat içerisinde de 6 milyon indirmeye ulaşmıştı. Infinity Ward, şu anda oyundaki bölüm başına düşen oyuncu sayısını 200’e kadar çıkarmaya çalışıyor. Oyuna daha büyük ekiplerin ve yeni modların eklenmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Call of Duty: Warzone aslında CoD: Modern Warfare’in bir parçası ancak oynayabilmek için ana oyuna sahip olmak gerekmiyor. Paketi internet sitesinden ayrı olarak indirerek oynamak da mümkün oluyor.