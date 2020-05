Call of Duty: Warzone’un 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı

PlayStation Europe, bugün sosyal medya hesaplarından popüler Battle Royale oyunu Call of Duty: Warzone’un 4. sezon fragmanını yayınladı. Fragmanla birlikte Captain Price’ın oyuna operatör olarak ekleneceği de kesinlik kazandı.

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunları arasında yer alan Call of Duty: Warzone, yakın zamanda 4. sezona geçiş yapacak. Sezonun oyuna birçok yenilik katacağı bilinse de bu yenilikler hakkında şu ana dek kesin bir bilgiye sahip olamadık ancak bugün PlayStation Europe tarafından 4. sezonun yeni bir fragmanı paylaşıldı.

PlayStation Europe tarafından Twitter’da paylaşılan videoda Call of Duty: Warzone’a gelecek yeni dostumuz belli oldu. O kişi, daha önce de iddia edildiği gibi Captain Price. Price, Warzone’un 4. sezonunda oynanabilir bir operatör olarak oyuncuların tercihi olacak.

Call of Duty: Warzone 4. sezon fragmanı:

Yayınlanan fragmanla yeni sezonun ne zaman başlayacağı da açıklandı. Paylaşıma göre Call of Duty: Modern Warfare, 3 Haziran’da 4. sezona geçiş yapacak. Fragman, "Price, Verdansk’ta bir şeyler yanlış" başlığıyla paylaşıldı. Fragman ayrıca Captain Price’ın imza sözü "Bravo Six, going dark" ile bitiyor.

Call of Duty serisinin en sevilen isimlerinden Captain Price, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 4. sezon tanıtım fragmanıyla yeniden anılmaya başlanmıştı. Fragman esnasında Captain Price’ın görselinin gösterilmesi, birçok Call of Duty sevdalısının Price’ın Warzone’a geleceği hakkında beklentilere girmesini sağlamıştı.

Captain Price’ın döneceği hakkında iddiaların tek kaynağı bu da değildi. Call of Duty uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar, bu uygulama üzerinden Price’ı işaret eden ipuçları almışlardı. Uygulama kullanıcıları, ‘üst düzey operatörün' geri döneceği hakkında kendilerini bilgilendiren bir bildirimle karşılaşmıştı.