Fortnite'ın Yeni Sezonu İkinci Kez Ertelendi

Milyonlarca oyuncusu bulunan Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, yeni sezonun çıkış tarihini bir kez daha erteledi. 2. Bölüm 3. Sezon, 11 Haziran'da oyuncularla buluşacak. Sezonun kapanma etkinliğiyse 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Son yıllarda oyun sektörüne damga vurmayı başaran Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, sezonlar oluşturarak oyunun daha çekişmeli ve eğlenceli bir hâle gelmesine olanak tanıyor. Yeni sezonun çıkmasını heyecanla bekleyen oyuncular, bir süre daha beklemeye devam edecekmiş gibi görünüyor çünkü yeni sezonun çıkış tarihi ikinci defa ertelendi.

Yeni sezonun çıkmasına az bir zaman kala Fortnite'tan oyuncuları üzecek haber geldi. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre 2. Bölüm 3. Sezon, 11 Haziran'da oyuncularla buluşacak. Epic Games, 2. Bölüm'de birçok erteleme yapmak zorunda kaldı. Bu ertelemeleri gelenek hâline getiren Epic Games, nisan ayının ortalarında yeni sezonun 30 Nisan ile 4 Haziran arasında başlayacağını belirtmişti.

Fortnite, sezonu yoğun geçirdi:

Fortnite 2. Bölüm 2. Sezon, birçok oyun tutkunu tarafından beğenilmişti. Sık güncellemeler yaparak oyunu güncel tutmayı başaran Epic Games, bu sezonda ilginç işlere de imza attı. Oyun içinde konserler yaparak oyuncuları eğlendirmeyi başaran firma, bu hareketiyle çok fazla ilgi toplamayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 'Tenet' filminin fragmanını canlı oynatarak ilgi çeken oyun, sezonu dolu dolu geçirdi.

Etkinlikler sayesinde milyonlarca oyun tutkununa ulaşmayı başaran Fortnite'ın yeni sezondaki hamleleri de merak ediliyor. Bu sezonda çıtayı oldukça yükseğe taşıyan Fortnite'ın gelecek sezon için planları şimdiden konuşulmaya başlanmış durumda. Ayrıca Epic Games, geçtiğimiz sezon tamamen yeni Party Royale haritasını da kullanıcılarla buluşturarak ilgi toplamayı başarmıştı.

Bilindiği üzere Fortnite sezonlarının bitiminde bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikle sezonun tamamlanması coşkulu bir biçimde kutlanıyor ve yeni sezonun değiştirilmiş haritasına geçiş başlıyor. Etkinlik, 6 Haziran'da Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak ancak biz yine oyuna 30 dakika öncesinden girmenizi öneririz.