Bir Oyuncu, Warzone'da Kendini İyileştirmenin Yolunu Buldu

Reddit kullanıcısı bir oyuncu, Call of Duty: Warzone'da oyun esnasında takım arkadaşlarının desteğine gerek kalmadan iyileşip oyuna kaldığı yerden devam etmenin bir yolunu buldu.

Call of Duty: Warzone, mart ayında oyuncularla buluştuğu günden itibaren büyük beğeni topladı. 2019 senesinde piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare’in bir parçası olan oyun, tam da tüm dünyada COVID-19 salgının patlak verdiği günlerde piyasaya sürülmüş ve muhtemelen bu dönemde artan oyun oynama oranlarının da etkisiyle oldukça fazla ilgi görmüştü.

Oyuncular tarafından oldukça başarılı bulunan ancak zaman zaman çok fazla hile yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen oyun, gelen her yeni sezonuyla birlikte yeni özellikler ve modlar da sunarak oyun zevkini sürekli artırmayı başardı. Son olarak oldukça büyük boyutta bir güncelleme olarak gelen 4. sezonla oyuncular pek çok yeni silaha ve oyun moduna kavuşmuştu.

Bir Warzone oyuncusu, oyunda oldukça kullanışlı sayılabilecek bir şey keşfetti. Oyuna 3. sezonla birlikte dâhil olan Most Wanted kontratına sahip olunan durumlarda kullanılabilecek bu küçük detay ile herhangi bir takım arkadaşınızın desteğine gerek kalmadan canlanabiliyorsunuz.

Peki bu özellik hangi durumlarda kullanılabiliyor?

Özelliği kullanabilmeniz için öncelikle takımınızın veya sizin oyuna 3. sezonda eklenen Most Wanted kontratına sahip olmanız gerekiyor. Bu kontrat, sizi oyunda en çok aranan oyuncular hâline getiriyor ve belirlenen süre içerisinde hayatta kalmayı başarırsanız para ödülü kazanıyorsunuz. Most Wanted kontratı aktifken sizin ve takımınızın olduğu bölge kırmızı bir taç ile işaretleniyor ve bu da lobide bulunan herkes tarafından görünüyor.

Riskli bir kontrat olsa da Most Wanted’ın bazı güzel yanları da var. Bunlardan biri de yukarıda da bahsettiğimiz tek başınıza birden bire yeniden canlanabilme durumunuz. Aslında bu da şöyle oluyor; Most Wanted için verilen süre tamamlandığında, takımınızdan görevi tamamlayanlar varsa bu, o sırada ölen kişilerin yeniden canlanmasını sağlıyor. Böylece takım olarak oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Oyunlara gelen her yenilik, beraberinde keşfedilmeyi bekleyen özellikler de getiriyor. Most Wanted kontratının getirileri de bu özellikler arasında sayılabilir. Bu durumu keşfeden oyuncu için de o anın ilaç gibi geldiğinden hiç şüphemiz yok.