Bir Call of Duty: Warzone Hilecisinin Rezil Olduğu Anlar

Son dönemlerin popüler oyunlarından Call of Duty: Warzone, pek çok oyunun şikayetlerine göre hilecilerden geçilmiyor. Şimdi Reddit aracılığıyla gün yüzüne çıkan bir video ise hilelerin bile beceriksiz insanlara yardımcı olamadığını gözler önüne seriyor. Nişan alma yardımcısı (Aim bot) kullanan hileci, bir mermi bile vuramadan alt ediliyor.

Online oyunlarda en fazla şikayet edilen sorunlardan biri de, beceriksizliklerini yazılımlarla kapatmaya çalışan hileciler. Bugün, dünyanın en popüler oyunlarından olan PUBG, Call of Duty: Warzone ve Counter-Strike: Global Offensive gibi yapımların hepsi de hilecilerden muzdarip. Oyunseverler, bu duruma isyan ediyor olsalar da şirketşer ne yazık ki hile konusuna bir çözüm bulmuyor ya da bulamıyorlar.

Hayatta kalma oyunları, son dönemlerin en popüler oyun türlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu tür oyunlardaki hileciler, gerçekten de can sıkıcı oluyor. Çünkü siz, bileğinizin hakkıyla oynamaya çalışırken birisi geliyor ve size karşı hiç sansı olmadığı halde oyun zevkinizi mahvediyor. Bu haberimizde ise sizlere, Call of Duty: Warzone'da hile yapan bir oyuncunun nasıl rezil olduğundan bahsedeceğiz.

Reddit aracılığıyla gün yüzüne çıkan ve sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, bazı insanların neden hile kullandığını anlamanızı sağlayabilir. Çünkü bir hileci, "Aimbot" olarak da bilinen nişan alma yardımcısını kullanırken adeta rezil kepaze oluyor. Masum bir oyuncunun üzerine iki şarjörden fazla mermi boşaltan hileci, rakibinden bir mermi bile yemeden alt ediliyor. Peki bu nasıl oluyor?

Hileci arkadaş, köşeye sıkıştırdığı rakibinin üzerinde onlarca mermi sıkıyor. Bununla da yetinmeyen hileci, rakibinin üzerine bomba bile atıyor. Başarısız olunca farklı bir pozisyona geçip rakibini öldürmeye çalışmaya devam eden hileci, bir kez daha başarısız olunca bu kez "rush" yapmaya, yani oyuncunun üzerine gitmeye karar veriyor. Ancak rakibinin kullandığı kalkanı görmezden gelen hileci, hak ettiği sonu yaşıyor ve birkaç kalkan darbesi ile alt ediliyor.

Ava giderken avlanan hileci

Yukarıdaki ibretlik görüntüleri izlediğinizde, hilecinin aslında ne kadar beceriksiz bir oyuncu olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken keyif almış olmanız da muhtemel. Ancak bu video, video oyun sektörünün aslında ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunun basit bir örneği. Umuyoruz ki sektörün önde gelen isimleri bir an önce hile sorununa karşı harekete geçerler ve oyunseverler de gönül rahatlığı ile oyun oynama imkanı bulurlar.