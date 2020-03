Call of Duty: Warzone Hakkında Tüm Detaylar Ortaya Çıktı

Bir YouTuber, Call of Duty: Warzone hakkındaki tüm detayları oynanış görüntüleriyle birlikte paylaştı. Merakla beklenen battle royale modu, alışılmışın dışında oynanış mekanikleriyle gelecek.

Activision henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Modern Warfare'in battle royale modu Call of Duty: Warzone hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bir YouTuber, battle royale moduna dair yeni bilgileri, oynanış görüntüleriyle birlikte ortaya koydu.

Chaos adlı YouTuber, Call of Duty: Warzone'un PlayStation Plus aboneliği olan oyuncular için ücretsiz olarak sunulacağını belirtti. Ayrıca battle royale modunu oynayabilmek için kullanıcıların Call of Duty: Modern Warfare'e sahip olmasına gerek olmadığını öne sürdü. Daha önceki sızıntılar da oyunun ayrı bir istemciye sahip olacağını bildiriyordu.

Call of Duty: Warzone'un devasa haritası, 150 oyuncuya ev sahipliği yapacak. Battle royale mücadeleleri 3 oyuncuya kadar takımlarla ya da solo olarak oynanabilecek. Tıpkı diğer popüler battle royale oyunlarında olduğu gibi, uçaktan atlayanlar takım liderini takip edebilecek ve inmek istediği yere işaret atabilecek.

Yeni modda oyuncular; ATV, SUV, Helikopter ve diğerler araçları kullanabilecekler. Ayrıca oyun boyunca para kazanacak ve bu paralarla silahlar, donanımlar alabilecek ve ölen takım arkadaşlarının yeniden doğması için harcayabilecekler.

Oyuncular öldüklerinde Gunfight benzeri bir modda, başka bir oyuncuya karşı mücadele verecekleri Gulag'da bir hapishaneye götürülecek. Hatta savaşan oyuncuların takım arkadaşları mücadele alanının dışından rakip oyuncuya taş atabilecek. Yenen oyuncu tekrar maça dönecek.

Bu ilginç mekaniğin yanı sıra killstreak de battle royale modunda yer alacak. Warzone modunun ortaya çıkaran YouTube videosu kısa süre içinde kanaldan kaldırıldı. Activision'ın yarın Call of Duty: Warzone'u resmi olarak tanıtması bekleniyor.