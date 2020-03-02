Call Of Duty Mobile Zombies Modu 25 Mart'ta Kalkıyor

Call of Duty'nin yapımcı şirketi olan Activision, Reddit hesabında Zombies modu hakkında açıklama yaptı. Bu modun gereken seviyeye ulaşamadığını düşündükleri için kaldıracaklarını paylaştılar.

Call of Duty Mobile oyunu, Zombies, Çok oyunculu ve Blackout adlarında 3 adet mod sunuyor. Zombies modu her ne kadar güzel deneyim sunsa da yapımcı şirket Activision, oyun modunun gerekli kalite standartlarına erişemediğini söyledi.

Oyunda şu anda Zombies özelliği bulunuyor fakat Activision 25 Mart tarihinde bu modu kaldıracak.

Activision, orijinal Reddit hesabında bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalarda "Bize bu güncellemeyle ilgili en çok sorulan şey Zombies moduna ne olacağı hakkında. Bugün kapsamlı bir değerlendirmeden sonra Zombies modunu 25 Mart'ta kaldırmaya karar verdik" ifadelerine yer verildi ve açıklama şu şekilde devam etti:

"Biz her zaman bu modun sınırlı olduğunu belirtmiştik fakat bitiş tarihini açıklamamıştık. Bu modun nasıl karşılanacağını, nasıl geri bildirim alacağını ve gelecek için bu modu nasıl şekillendireceğimizi görmek istedik. Fakat mod istediğimiz seviyeye ulaşamadı. İkinci harita Nacht Der Untoten ise global versiyonda yer almayacak. Eğer modun yeterli kaliteye ulaştığına karar verirsek Nacht Der Untoten ile birlikte bu modu yeniden getirebiliriz fakat şu anki önceliğimiz Çok Oyunculu, Battle Royale ve Ranked gibi modları geliştirmek."

Activision, geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısının bilgilerine erişim istedi. Call of Duty hakkında daha açıklanmamış bilgiler paylaşan kullanıcının bilgilerini Reddit'ten talep eden Activison sürekli yaşanan bu bilgi sızdırma olayından rahatsız olmuş durumda. Bu konuyla ilgili olan haberimize de yukarıdaki ilgili haber aracılığıyla ulaşabilirsiniz.