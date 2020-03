Activision'ın bir süredir heyecanla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Warzone, bugün itibarıyla ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Tamamen ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkan Call of Duty: Warzone'a nasıl sahip olabileceğinizi anlatıyoruz.

Oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Activision, uzunca bir süredir oyunseverlerin gündeminde. Şirket, aylar önce piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare ile gündemde kalmayı başarırken şimdi de yeni ve ücretsiz bir oyunla oyunseverleri etkilemeyi başardı. Şirketin yeni hayatta kalma oyunu olan Call of Duty: Warzone, nihayet oyuncuların beğenisine sunuldu.

Call of Duty: Warzone, iki farklı çıkış tarihine sahip olan ücretsiz bir oyun. Eğer geçtiğimiz dönemlerde Call of Duty: Modern Warfare'ı satın aldıysanız dün geceden bu yana, almadıysanız da bugün itibarıyla Call of Duty: Warzone'a sahip olabiliyorsunuz. Peki bu oyuna sahip olmak için neler yapmanız gerekiyor? Dilerseniz şimdi de bu sorunun yanıtına geçelim.

Eğer Call of Duty: Modern Warfare'a sahipseniz hiçbir şey yapmanız gerekmiyor

Geçtiğimiz dönemlerde Call of Duty: Modern Warfare'ı satın aldıysanız, Activision'ın yeni hayatta kalma oyununa sahip olmak için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Call of Duty: Modern Warfare'a sunulan bir güncelleme yardımıyla Call of Duty: Warzone'a ücretsiz olarak erişebilme imkanı yakalıyorsunuz. Activision, son güncellemeyi yapan oyunseverlerin 18 ila 22 GB arasında değişen boyutlarda yeni bir indirme yapacağını açıkladı.

Call of Duty: Modern Warfare'a sahip değilseniz, bir süre beklemeniz gerekiyor

Call of Duty: Modern Warfare'ı daha önce almadıysanız, kullandığınız platformun mağazasına erişerek Call of Duty: Warzone'a ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Eğer PlayStation üzerinden bu oyunu oynamak istiyorsanız PlayStation Store, Xbox üzerinden oynamak isterseniz Xbox Store ya da bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız, Battle.net'e erişebilirsiniz.

Activision tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Modern Warfare'a sahip olmayan oyunseverler, 83 ila 101 GB arasında büyük bir indirme yapacaklar. Bu büyük boyut, indirmenin onlarca saat sürebileceğini gösteriyor. Ancak geliştirici ekip, oyunseverlerin sıkılmaması için bir şeyler düşünmüş. Eğer Call of Duty: Warzone'u indirirken sıkılırsanız, Call of Duty: Modern Warfere'ın demosunu oynayabiliyorsunuz.

Minimum 83 GB büyüklüğünde olan Call of Duty: Warzone'un ilk 20 GB'lik bölümü, Call of Duty: Modern Warfare'ın çevrimdışı oynayabileceğiniz "Gunfight" isimli modunu içeriyor. Sadece botlarla oynayabileceğiniz bu mod, indirme işlemine devam ederken erişilebilir hale geliyor. Böylelikle Call of Duty: Warzone'un inmesini beklerken sıkılmamış oluyorsunuz.