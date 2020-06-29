Call of Duty: Warzone’daki 'Hile' Sorunu Gittikçe Kötüleşiyor

Call of Duty: Warzone oyununda cezaların atlatılabildiğini keşfeden hilecilerin öz güveni gittikçe artarken bu durum, oyunu daha da oynaması zor bir hâle getiriyor. Durum kontrolden çıkmış gibi gözüküyor.

Call of Duty: Warzone, oynaması ücretsiz bir oyun olarak büyük ilgi gördü. İlgi gören her FPS türü oyunda olduğu gibi CoD: Warzone’da da ciddi bir hile sorunu ortaya çıktı. Otomatik hedef almayı sağlayan hileler, duvar hileleri gibi çeşitli kural dışı hareketler oyunda sık kullanılıyordu.

Oyunlarla hileciler arasındaki savaşın asla bitmemesine alışkın olsak da Warzone, yelkenleri erkenden suya indirmiş gibi görünüyor. Düzenlemelerin ve cezaların az ve kaçınılabilir olması, hilecilerin açıkları sömürmesine neden oluyor.

Oyuncular, hilecilere karşı:

Oyunla ilgili ilk sorun, oyunun oynaması ücretsiz olmasından kaynaklanıyor. Bir hileci ücretsiz oyunlarda yakalandığı zaman basitçe başka bir hesap açıp oyuna tekrar giriş yapıyor. Bunu engellemek için oyunun geliştiricileri telefon numarasıyla doğrulama istedi zira yeni telefon numarası almak yeni e-posta adresi almaktan daha zor.

Reddit’te paylaşılan bir görselde, bir hacker tarafından açılan ilanda tanesi 2 dolara Warzone hesabı satıldığı ortaya çıktı. Telefon aktivasyonu yapılmış olan bu hesaplarda isterseniz kendi e-posta adresinizi bile kullanabiliyorsunuz. Yani hileden banlananlar sadece 2 dolara yeni hesap alabiliyor.

Hilecilere hesap satılması işi yeni bir şey gibi de durmuyor. Orijinal gönderideki teklif, üç hafta öncesine dayanıyor. Yani bir süredir hileciler, yakalansalar bile oldukça ucuza yeni hesap edinip kaldıkları yerden oyun keyfini bozmaya devam ediyorlar.

Warzone düzelebilir mi?

Bu ilan, son dönemlerde oyundaki hilecilerin sayısındaki artışı da açıklayabilir. Teknik olarak hesap sayısı artsa da oynayan oyuncu sayısı değişmiyor ancak daha fazla kişi hilelere yöneliyor. Bir noktadan sonra oyun hileciler ile hileciler arasında geçmeye başlıyor.

Call of Duty: Warzone’un güvenlik ekibi daha gelişmiş bir hile önleme sistemi kurmaya çalışıyor. Öte yandan bir oyunun güvenlik sistemini oyun yayındayken değiştirmek hiç de kolay değil. Belki de ekip gelecekte yeni bir oyunda bu sorunları çözerek ilerleyecektir. Call of Duty: Warzone şu anda PC, PS4 ve Xbox One’da oynanabiliyor.