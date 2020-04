Call Of Duty: Warzone'da Şüpheli Oyuncular Eşleştirilecek

Call of Duty: Warzone, duyurulduğu günden beri oyun tutkunları tarafından en çok oynanan ve üzerinde tartışılan oyunlardan bir tanesi olarak biliniyor. Yapımcı Infinity Ward firması tarafından açıklanan son yeniliklerse kullanıcıların işini kolaylaştıracak birtakım içerikleri bünyesinde barındırıyor.

Call of Duty serisinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi olan Warzone, çok yakında yeni bir güncelleme alacak. Yapımcı firma Infinity Ward'un resmi Twitter hesabından açıklanan bu haber oyuncuları rahatsız eden hataları gidermeye yardımcı olacak gibi görünüyor. Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için gelecek yeni içerikler, oyuncuların güvenliğine yönelik içerikler olarak öne çıkıyor.

Açıklanan bilgilere göre oyundaki çevrimiçi dolandırıcılıkları ve hileleri bildirecek yeni güncelleme sayesinde oyuncular bu kişilerden haberdar olacak; yani gerçek oyuncular, hilecileri bildirdiğinde hilecinin banlanıp banlanmayacağını söyleyen bir oyun içi bildirim alabilecek.

Oyun içi güvenlik artırılacak:

Infinity Ward, oyun için ek özel güvenlik güncellemeleri adında bir paket de oluşturmuş durumda. Aktarılana göre artık oyunu kontrol eden ekipler hileleri oyundan uzak tutabilmek için çok daha fazla çalışacak ve daha fazla kaynağa sahip olacak. Warfare ve Warzone taraftarlarının oyun içi hileler söz konusu olduğunda oldukça hassas olduğu ve firmanın son zamanlarda dünya çapında gerçekleştirdiği 70 bin kişilik kalıcı ban işlemi de biliniyor.

Şirket tarafından yapılan bu hamlenin ardından sadece bir ay içerisinde 50 milyon oyuncuya ulaşıldığının da altını çizelim. Ayrıca konsol ve PC arasındaki çapraz platform desteğinin bilgisayar hilelerine sebep olması nedeniyle firma, oyun içinden ayarlanabilen çapraz oyun desteğini kapatma yoluna gitmişti.

Şüpheli oyuncular birbirleriyle eşleştirilecek:

Yeni güncellemeyle ilgili dikkat çeken bir nokta da hile yaptığından şüphe edilen oyuncuların ceza olarak birbirleriyle aynı maçta mücadele edecek olmaları. Yani oyun içerisinde kullanılan eşleşme sistemi tarafından kontrol edilip ortaya çıkarılan hileli oyuncular birbirleriyle karşılaştırılarak cezalandırılmış olacak.

Yayınlanacak bu yeni güvenlik politikası; oyuncuları, banlanmaya neden olacak tüm suçlarla ilgili detaylı olarak bilgilendirecek. Call of Duty için gelecek bu yenilikler için net tarih henüz tam olarak açıklanmasa da güncellemenin çok yakın bir zamanda olacağı düşünülüyor. Son adımın ardından Infinity Ward'un oyun tutkunlarını memnun edip edemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri izleyip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.