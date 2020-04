Activision'ın yeni oyunu Call of Duty: Warzone, bir süredir geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor. Oyunla ilgili yapılan son açıklamalar ise Call of Duty: Warzone'a Fortnite benzeri etkinliklerin geleceğini gösteriyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision, geçtiğimiz yılın sonlarında Call of Duty: Modern Warfare ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Şirket, oyunseverler bu oyunu deneyimlemeye devam ederken yeni bir proje üzerindeki çalışmalarını sürdürdü ve Call of Duty: Warzone isimli oyunu, Call of Duty: Modern Warfare'ın bir parçası olarak oyunseverlerin beğenisine sundu. Şu an dileyen tüm oyunseverler, Call of Duty serisindeki ilk hayatta kalma oyunu Warzone'a ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar.

Call of Duty efsanesinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Taylor Kurosaki, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulundu. Call of Duty: Modern Warfare hikayesinin Call of Duty: Warzone'da nasıl devam ettiğini açıklayan Kurosaki, müjdeyi de resmen verdi. Kurosaki'nin açıklamalarına göre Call of Duty: Warzone'a Fortnite benzeri etkinlikler geliyor.

Kurosaki, Call of Duty: Warzone'da ne gibi etkinlikler planladıkları ile ilgili ser verip sır vermedi. Düzenleyecekleri etkinliklerin Call of Duty evrenine bağlı olacağını ifade eden Kurosaki, Call of Duty: Modern Warfare'daki karakterlerin kim olduğunun bilinmesinin, oyundaki etkinlikler için de belirleyici ve anlamlı olacağını sözlerine ekledi. Kurosaki, etkinliklerin ne zaman başlayacağına da değinmedi.

Kurosaki'ye göre Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyuncuları, harita üzerinde sürpriz yumurtalar ve gizli alanları bulup, oyunla ilgili gizemleri çözmeye çalışıyorlar. Ancak oyundaki önemli ve köklü değişikliklerin oyunun genel hikayesi ile uyumlu olması gerektiğini söyleyen Kurosaki, yapılacak çalışmaların oyunseverlerden tam not alacağını ifade ediyor.