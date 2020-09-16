Call of Duty: Warzone Muhtemelen Mobile Gelecek

Activision’ın internet sitesinde yer alan bir iş ilanı, Call of Duty: Warzone’un mobile geleceğini gösteriyor. Mobil FPS alanında yeni ve güçlü bir rakip ortaya çıkacak.

Fortnite ve PUBG, Battle Royale türünün popülerliğine öncülük etmişti. Daha sonra da bu kategoriye giren çok sayıda oyun piyasaya sürüldü. Bunlardan biri de Call of Duty: Warzone olmuştu.

Activision tarafından geliştirilen oyuna gelen ilk eleştiriler oldukça iyi oldu. Firmanın oyunu şimdi de türün öncülerini popüler hale getiren mobil oyun sektörüne taşımaya karar verdiği iddia edildi. İddiaların kaynağı ise kaldırılan bir iş ilanı.

Activision’dan dikkat çeken iş ilanı

Aslında Activision’ın bu alanda Call of Duty Mobile ile yer aldığını biliyorduk. CoD: Warzone da henüz mobilde olmamasına rağmen 60 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Şimdi iki oyun mobil alanında karşı karşıya gelecek, bir nevi Activision Activision’a karşı durumu olacak.

İnternette yer alan söylentilere göre Activision sitesinde yer alan ve daha sonra kaldırılan bir iş ilanında WZM kısaltması yer alıyordu. WZM’nin açılımı muhtemelen Warzone Mobile. İş tanımında da “‘Warzone konsol ve PC versiyonundaki en temel özellikleri mobile toplamak, uyarlamak ve getirmek” ifadesi yer alıyor.

Kaldırılan ilanda ayrıca “Warzone Mobile lider takımının açıklık ve kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi ve genel kalite konusunda birincil iletişim noktası olarak hizmet verecek” ifadelerinin de yer aldığı dikkat çekti. Oyun şimdilik yalnızca Modern Warfare’in oynanabildiği platformlarda oynanabiliyor.

Battle Royale pazarı kızışıyor

Activision, Warzone’u mobil oyun pazarına da getirmeye kararlı gözüküyor. Fortnite ve PUBG de bu alanın önde gelen isimleri olmaya devam ediyor. Oyunun mobil platformda kazanacağı popülerliğe bağlı olarak Call of Duty Mobile’ın yerini alabileceğini söyleyebiliriz.

Son yıllarda oyun pazarında elde edilen cironun önemli bir kısmının mobil oyun pazarından geldiğinin farkında olan geliştiriciler, birbiri ardına bu pazara yönelik oyunlar çıkarıyor. Bize de oyunların keyfini çıkarmak kalıyor.