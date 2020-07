Call of Duty: Warzone'un 'Tamam' Emote'u Kaldırıldı

Activision, Call of Duty: Warzone'da tamam anlamına gelen emote'u sessiz sedasız kaldırdı. Geliştirici ekip, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Tamam emote'unun oyundan kaldırılmasının nedeni olarak ise ABD'de patlak veren ırkçılık karşıtı gösteriler olduğu ifade ediliyor.

Son dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz Call of Duty: Warzone. Activision ekibinin ücretsiz olarak yayımladığı bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan Call of Duty: Warzone, oyunseverlere etkileyici bir deneyim sunuyor. Şimdiyse bu sevilen oyun, ilginç bir konuyla gündemde. Öyle ki oyunda en çok tercih edilen emotelardan bir tanesi artık yok ve bunun nedeni şu an için bilinmiyor.

Hayatta kalma oyunlarının popüler olmasıyla birlikte emotelar büyük bir önem kazandı. Bu emotelar, daha çok oyunu kazandıktan sonra ya da etkileyici bir şekilde rakibi alt ettikten sonra kullanılıyor. Bu bağlamda Call of Duty: Warzone'da da çeşitli emotelar bulunuyor ve bu emotelar, oyuncular tarafından sık sık kullanılıyor. Şimdiyse Activision ekibi, oyunda "tamam" anlamına gelen bir emote'u sessiz sedasız kaldırdı.

İşte Call of Duty: Warzone'dan kaldırılan tamam emote'u

Activision ekibi, bu emote'un kaldırılması ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu hamlenin altında yatan temel nedenin, şu sıralar ABD'nin ana gündem maddesi olan ırkçılık karşıtı gösteriler olduğu düşünülüyor. Çünkü 3 parmağın birbirinden ayrı ve dik olarak uzandığı, diğer iki parmağın ucunun ise birbirine dokundurulduğu bu hareketin, beyazların güç gösterisini temsil ettiğine inanılıyor.

4chan isimli ve tamamen anonimlik üzerine kurulmuş olan bir sosyal medya platformu var. Ülkemizde erişim engeline takılmış olan bu sosyal medya platformunda bir troll grubu, 2017 yılında ilginç bir girişime imza attı. Grup, bu el hareketinin beyazların gücünü temsil ettiğini ve bunun tüm dünyaya kabul ettirilmesini istediklerini ileri sürdüler. Bunun için ciddi bir çalışma yapan trol grubu, oluşturdukları sahte hesaplarla diğer sosyal medya platformlarında da boy gösterdiler.

4chan üzerinden fitili ateşlenen durum, ciddi anlamda ses getirdi ve insanları, özellikle de toplumsal olaylar sırasında bu hareketi yapmaya başladılar. Hal böyle olunca da tamam anlamına gelen bu el işareti, birkaç yıldır tartışılan bir konu haline geldi. Görünüşe göre ABD'de patlak veren ve ırkçılık karşıtı gösteriler Activision ekibini harekete geçirdi ve ekip, ırkçılık tartışmalarına konu olmamak için bu emote'u oyundan kaldırdı.

Call of Duty: Warzone'dan kaldırılan emote, oyunseverler tarafından hoş karşılanmadı. Ayrıca bazı kesimler de bu duruma tepki gösterdiler. Çünkü bu emote, zaten uzunca bir süredir vardı ve ne oyuncular ne de Activision ekibi, bu durumdan şikayetçi değillerdi. İşte ABD'de patlak veren olaylardan sonra atılan bu adım, bazı kesimler tarafından "Bugüne kadar neredeydiniz?" karşılığına neden oluyor.