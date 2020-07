Steam Yaz İndirimleri - 10 TL Altı 20 Oyun

Steam yaz indirimleri döneminin sonlarına yaklaştığımız şu zamanda keşfedilmemiş olabileceğini düşündüğümüz birçok güzel ve ucuz oyun bulunmakta. Özellikle 10 TL gibi makul bir fiyatın altına olan ve daha önce oynamadığınızı varsaydığımız, oynadıysanız bile tekrar oynamayı düşünebileceğiniz veya oynamak isteyip vakit bulamadığınızdan unuttuğunuz en iyi 20 adet oyunu sizler için listeledik.

2020 Steam yaz indirimleri yine bomba gibi oyun gündemine düşmeyi başardı. Birçok güzel oyunu çok ucuz fiyattan satın alabileceğiniz Steam yaz indirimleri döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Bu süreçte de cüzdanlarımız bir hayli boşaldı. Bu nedenle son dönemde biraz daha ucuz olan oyunlara yönelmemiz şart oldu.

Biz de sizlere bu bağlamda Steam yaz indirimleri dahilinde 10 TL gibi makul bir fiyat ve altına kütüphanenize ekleyebileceğiniz en iyi oyunları derledik. Kimisi klasik, kimisi adı pek duyulmamış ancak keşfedilmeyi bekleyen kimisi de çıktığı zaman hak ettiği değeri görmeyen ancak güzel olan oyunların yer aldığı listemize gelin beraber göz atalım.

Steam Yaz İndirimleri dahilinde 10 TL altı olan 20 oyun:

Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL

Mount&Blade: Warband: 7,49 TL

Hitman: Absoultion: 6,99 TL

This War of Mine: 7,75 TL

SpeedRunners: 7,92 TL

Sniper Ghost Warrior 3: 8,00 TL

Sniper Elite 3: 9,80 TL

Firewatch: 7,75 TL

Plague Inc: Evolved: 9,60 TL

Wolfenstein: The Old Blood: 9,30 TL

Ryse: Son of Rome: 5,55 TL

911 Operator: 2,40 TL

Murdered: Soul Suspect: 8,90 TL

Just Cause 3 XXL Edition: 7,82 TL

Spec Ops: The Line: 9,80 TL

The House of Da Vinci: 9,99 TL

She Sees Red: 4,79 TL

Homefront The Revolution: 8,00 TL

Please Don’t Touch Anything: 4,55 TL

Lucius 2: 6,20 TL

Çıkış tarihi: 12 Ekim 2012

Türü: Simülasyon

Geliştiricisi: SCS Software

Çok oyuncu desteği: Mevcut

Steam yaz indirimleri döneminin vazgeçilmezlerinden olan ve yıllardır uzun yol şoförü yetiştirmeye devam eden Euro Truck Simulator 2, kimi zaman bir oyun olmaktan çıkıyor ve gerçek hayatla bütünleşiyor. Şehirler arası, ülkeler arası ve hatta kıtalar arası yolculuklar yapmamıza olanak sağlıyor.

Çıkış tarihi: 31 Mart 2010

Türü: Aksiyon, RYO

Geliştiricisi: TaleWorlds Entertainment

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Mount and Blade: Warband geçen yıllara rağmen hâlâ çok fazla kişi tarafından oynanıyor. Oyunun ne kadar iyi olduğunun kanıtlarından biri de bu. Geçtiğimiz aylarda yıllardır beklenen serinin yeni oyunu Bannerlord’un çıkmasıyla birlikte Warband’in çevrimiçi sunucuları kapatıldı, ancak tek oyunculu modda geçmişi yad etmek için oynayabilirsiniz.

Çıkış tarihi: 29 Kasım 2012

Türü: Aksiyon, Gizlilik

Geliştiricisi: IO-Interactive

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

2000 yılında Hitman Condename:47 ile başlayan dazlak kafalı, mavi gözlü kiralık katilimizin hikayesi, zaman zaman soğuk kanlı ve sakin operasyonlar yaptığımız maceralara; zaman zaman da elimize geçirdiğimiz ağır makineli tüfeklerle katliamdan katliama koştuğumuz serinin 2015’te çıkan oyunu Hitman: Absolution da oldukça uygun bir fiyattan satışa çıkıyor.

This War of Mine: 7,75 TL

Çıkış tarihi: 14 Kasım 2014

Türü: Simülasyon, Macera

Geliştiricisi: 11-bit Studios

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

This War Of Mine ile sivil insanların savaşta yaşadıkları zorlukları adeta iliklerinize kadar hissedecek ve kendinizi savaşın içindeymiş gibi zannedeceksiniz. Oyuna, yıkık dökük bir apartmanda 3 ya da 4 karakter ile başlayıp, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gündüz evi düzenle, yemek pişir, yaralı biri varsa ilk yardım yap, dışarıdan gelen insanlarla eşya takası yap gibi rutin olan işleri yapıyoruz, gece ise yağmaya çıkıp hayatta kalacağımız malzemeleri topluyoruz.

SpeedRunners: 7,92 TL

Çıkış tarihi: 19 Nisan 2016

Türü: Yarış, Aksiyon, Platform

Geliştiricisi: DoubleDutch Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut

SpeedRunners adlı bu oyun telefon ve tabletlerde yer alan Fun Run adlı oyuna epeyce benziyor diyebiliriz. Basit bir yapıda olsa da inanılmaz eğlenceli olan SpeedRunners'ı şiddetle öneriyoruz. Özellikle arkadaşlarınızla düşük sistem gereksinimli bir oyun oynamak istiyorsanız SpeedRunners tam size göre.

Sniper Ghost Warrior 3: 8,00 TL

Çıkış tarihi: 24 Nisan 2017

Türü: Aksiyon

Geliştiricisi: CI Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Sniper Ghost Warrior serisinin 24 Nisan 2017 tarihinde çıkış yapan oyunu Sniper Ghost Warrior 3'ü belki gözden kaçırmış olabilirsiniz, zira pek PR yapamayan bir oyun olmuştu. Serinin 3. oyununu böyle ucuz bir fiyata düşmüşken kaçırmayın deriz.

Sniper Elite 3: 9,80 TL

Çıkış tarihi: 27 Haziran 2014

Türü: Aksiyon, Macera

Geliştiricisi: Rebellion

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Şimdiye kadar yapılan en büyük 2. Dünya Savaşı atış oyunu olan Sniper Elite 3, savaş zamanındaki Afrika'da geçiyor. Keskin nişancı oyunlarını sevenler için bu harika indirim kaçırılmaması gereken bir fırsat. Oyundaki ağır çekim sahneleri de oldukça tatmin edici ve vuruş hissini iliklerinize kadar hissettiriyor.

Firewatch: 7,75 TL

Çıkış tarihi: 9 Şubat 2016

Türü: Macera

Geliştiricisi: Campo Santo

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Firewatch, şaşırtıcı bir güzellikte olan ve siz keşfettikçe genişleyen ıssız bir yaşam alanı sunuyor. Kişiye özel bir hikayesi bulunan oyunda yaptığınız seçimler hikayeye yön veriyor ve ilişkiler kuruyor. İçinizi ürpertecek bir gizeme sahip olan oyunda bulunan her tepede ayrı bir sır ve ayrı bir macera var. Firewatch size güzel bir tecrübe kazandıracak.

Çıkış tarihi: 18 Şubat 2016

Türü: Simülasyon, Strateji

Geliştiricisi: Ndemic Creations

Çok oyuncu desteği: Mevcut

Corona virüsünün yayıldığı ilk günlerde Ndemic Creations tarafından geliştirilen Plague Inc. de popülerlik kazanmıştı. Bir virüs meydana getirerek dünyayı yok etmeye çalıştığımız ve tamamen eğlence amaçlı olan bu oyun, virüsün yayılmasıyla birlikte epey popülariteye ulaştı.

Çıkış tarihi: 5 Mayıs 2015

Türü: Aksiyon

Geliştiricisi: Machine Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Geçtiğimiz yıl çıkan Wolfenstein: The New Order’a ek olarak gelen The Old Blood, bir nevi ek paket niteliğinde ancak ana oyuna sahip olmadan da alınabiliyor. Bu oyunda da bir önceki oyundaki kahramanımız B.J. Blazkowicz’i yönlendiriyoruz ve Nazi’leri alaşağı etmeye çalışıyoruz.

Çıkış tarihi: 10 Ekim 2014

Türü: Aksiyon

Geliştiricisi: Crytek

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Kan, kan ve daha fazla kan. Ryse: Son of Rome tek cümleyle bolca kan bulabileceğiniz bir oyun. Gerçekçi grafikleri sayesinde insanların ölümlerini en ufak detayına kadar gösterebilen Ryse: Son of Rome, Antik Roma’nın gladyatörlerinin efsane olduğu dönemde geçiyor ve bir lejyoneri canlandırımanıza olanak sağlıyor.

911 Operator: 2,40 TL

Çıkış tarihi: 24 Şubat 2017

Türü: Simülasyon, Strateji

Geliştiricisi: Jutsu Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

911 Operator'de, gelen çağrılarla hızla ilgilenmesi gereken bir acil durum görevlisinin rolünü üstleniyorsunuz. Göreviniz sadece çağrıları cevaplamak değil, aynı zamanda durumlara uygun yanıtlar vermeniz de gerekiyor.

Çıkış tarihi: 6 Haziran 2014

Türü: Aksiyon, Macera, RYO

Geliştiricisi: Airtight Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Murdered: Soul Suspect, oldukça ilginç bir konsepte sahip olan bir oyun. Oyunda bir dedektifi canlandırıyoruz, ancak bu dedektif ölü. Oyunun başında dedektifimiz öldürülüyor ve sonrasında ruhlar diyarında kendi cinayetini araştırmaya koyuluyor. Katilinin kim olduğunu ruhlar dünyasında bulmaya çalışan bir dedektifi canlandırdığımız oyun olan Murdered: Soul Suspect size ilginç bir deneyim sunacak.

Just Cause 3 XXL Edition: 7,82 TL

Çıkış tarihi: 1 Aralık 2015

Türü: Aksiyon, Macera

Geliştiricisi: Avalanche Studios

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Gerek grafikleri gerekse fizik motoru ile GTA’da her şeyi yapıp üstüne daha da fazlasını yapabileceğiniz Just Cause 3’ün tüm ek paketlerini içeren XXL sürümü 131 TL’den 7 TL’ye düşmüşken kaçırmayın deriz.. Oyunda hikaye modunun pek olmaması ve olan basit hikayenin de sizi özgür bırakmasından dolayı açık dünyasında bir yerlere gidip özgürce o bölgeleri açmaya çalışacaksınız.

Çıkış tarihi: 29 Haziran 2012

Türü: Aksiyon, Macera

Geliştiricisi: YAGER

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Aksiyon ve savaş unsurları üzerine kurulup aynı zamanda bu kadar duygu yüklü olan oyun çok azdır. Spec Ops: The Line, birçok oyuncunun psikolojisine dahi etki etmiş olduğu için akıl sağlığı yerinde olmayanlara önerilmiyor. 2012'de yapılmış olmasına rağmen, farklı sonlarla oyuncuları şaşırtan Spec Ops: The Line, müzik konusunda da bir hayli başarılı.

The House of Da Vinci: 9,99 TL

Çıkış tarihi: 24 Kasım 2017

Türü: Macera, Strateji

Geliştiricisi: Blue Brain Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

3 boyutlu bulmacalarla dolu olan macera oyunu The House of Da Vinci’de mekanik bulmacaları çözüyor, gizli eşyaları buluyor, odalardan kaçıyor ve Rönesans'ın egzantrik atmosferine balıklama dalıyorsunuz. Oyunda ustanızın kayboluşunun ardındaki sır perdesini zekasını kullanarak aralayan çırağını oynuyorsunuz.

She Sees Red: 4,79 TL

Çıkış tarihi: 11 Temmuz 2019

Türü: Macera, İnteraktif Film

Geliştiricisi: Rhiontales

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

She Sees Red, bizzat sorumluluk aldığınız, drama ve şiddet dolu, etkileşimli, canlı bir aksiyon filmi niteliğinde. Gece kulübünde birçok insanı öldüren ele geçmez bir suçluyu yakalamak adına elinden geleni yapan bir dedektifi canlandırdığınız oyunda verdiğiniz kararlara göre hikaye şekilleniyor ve canlı etkileşimli bir film izliyormuşsunuz gibi oluyor.

Homefront The Revolution: 8,00 TL

Çıkış tarihi: 20 Mayıs 2016

Türü: Aksiyon, Macera

Geliştiricisi: Dambuster Studios

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Savaş konusu barındıran oyunların, PC ve konsollara her köşeden saldırdığı günümüzde Homefront: The Revolution hatırı sayılır derecede farklı bir konu sunarak bizi alternatif bir ABD’ye götürüyor. Hollywood’da yansıtılan şaşalı ABD’den çok farklı olan bu yerde halk açlıktan mağdurdur ve her yerde yağmalamalar mevcuttur. İsyanlar kol gezerken Kore ABD’nin yardımına koşar ve ülkeye düzen getirmeye çalışır.

Çıkış tarihi: 26 Mart 2015

Türü: Basit Eğlence, Platform

Geliştiricisi: Four Quarters

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Please, Don’t Touch Anything bir düğmeye basma simülasyonu. İhtiyaç molası alan bir arkadaşınızın yerine geçtiğinizde, kendinizi sadece kırmızı bir düğmenin olduğu gizemli bir panelin önünde buluyorsunuz. Açık bir şekilde hiçbir şeye dokunmamanız sizden istendiğinden dolayı psikolojiniz sizi o düğmeye basmaya zorluyor ve güzel bir bulmaca macerasına atılıyorsunuz.

Lucius 2: 6,20 TL

Çıkış tarihi: 13 Şubat 2015

Türü: Aksiyon, Macera, Simülasyon

Geliştiricisi: Shiver Games

Çok oyuncu desteği: Mevcut değil

Lucius 2, içerisine şeytan kaçmış olan küçük bir çocuğu canlandırdığımız bir simülasyon oyunu. Oyunda fazlasıyla Goat Simulator havası alacağınızı şimdiden söyleyelim. 90’ların korku filmlerindeki şeytani küçük çocuk konseptini benimseyen oyunda yetişkinlere çeşitli işkenceler yapabiliyor ve vakit geçirebiliyorsunuz.

