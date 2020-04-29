Call of Duty: Warzone'a Yeni Bir Eşya Eklendi

Popüler FPS oyunu Call of Duty’nin Battle Royale modu Warzone için yeni bir güncelleme yayınlandı. Infinity Ward, yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte oyuna zırh plakalarının sayısını artıran yeni bir eşya ekledi.

Call of Duty: Warzone oyununa, yayınlanan son güncellemeyle birlikte oyuncuların kullanabileceği yepyeni bir eşya eklendi. Eklenen yeni eşyanın adı Armor Satchel (zırh çantası) ve adından da anlaşılabileceği gibi zırhları koymaya yarıyor.

Oyuna eklenen bu yeni çanta, haritada bulunabildiği gibi eşleşmeler sırasında oyun içi görevleri yaparak da kazanılabiliyor. Oyuncuların daha fazla zırh taşımalarını sağlayan bu çanta şu an oyunda oyuncular tarafından da kullanılabilir.

Yeni zırh çantası:

Son Warzone güncelleme notlarında yeni zırh çantasından bahsedilmiş ve Infinity Ward bunun nasıl kullanılacağını açıklamıştı. Eşyayı bulan ya da görevleri tamamlayarak kazanan oyuncular, 8 zırha sahip olacaklar ki bu oyuncuların normalde sahip olduğundan 3 adet daha fazla.

Yeni güncellemeyle gelen bu eşyanın oynanış üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını söylemek pek mümkün değil ancak oyuncuların çatışmalar sırasında daha güçlü takviyelere sahip olmasını sağlayacağını söyleyebiliriz. Yeni çantayı bulursanız çatışmalara normalden daha hazırlıklı gitme şansınız yüksek diyebiliriz.

Infinity Ward tarafından yayınlanan güncelleme notunda, yeni eşya sayesinde oyuncuların 5 yerine 8 zırh plakasına sahip olacağı ve diğer oyuncular tarafından ganimet olarak alınabileceği ifade edildi. Ayrıca “Bu eşya, varsayılan olarak zırh plakası içermez, sadece oyuncunun taşıdığı miktarı artırır. Ödülü garantilemek, Scavenger görevlerini tamamlamaya bağlıdır” ifadelerine yer verildi.

Yani bu yeni çantadan edinebilmek istiyorsanız haritayı detaylıca aradığınızdan ve öldürdüğünüz oyuncuların ganimetlerini topladığınızdan emin olun ancak her ihtimale karşı işi garantiye almak istiyorsanız Scavenger görevlerini tamamlayın. Infinity Ward’un oyuna eklediği yeni eşya hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.