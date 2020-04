Call of Duty: Mobile 1.0.12 Güncellemesi Yayınlandı

Activision ve Tencent iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Mobile, yeni haritalar, yeni oyun modları, yeni Battle Pass sezonu ve oynanışa dair bazı optimizasyonlar dahil olmak üzere pek çok yenilik içeren 2.4GB'lık büyük bir güncelleme aldı.

Activision’ın ikonik FPS serisinin mobil versiyonu olan Call of Duty: Mobile, piyasaya çıktığı Ekim 2019 tarihinden bu yana popülaritesini artırmaya devam ediyor. Kısa sürede milyonlarca oyuncunun favori oyunlarından biri haline gelen yapım, PC ve PS4’teki savaş heyecanını ücretsiz bir şekilde mobil platformlara taşıyor.

Activision, bugüne kadar 150 milyondan fazla kez indirilen Call of Duty: Mobile’ın iOS ve Android sürümü için 1.0.12 güncellemesini yayınladı. 2.4GB boyutundaki güncelleme, yeni haritalar, yeni oyun modları, yeni Battle Pass sezonu, 6. Sezon Sıralamalı Modu desteği, silah dengesi değişiklikleri ve yeni karakterler dahil olmak üzere kullanıcılara telefonları başında her zamankinden çok daha iyi bir CoD deneyimi yaşatacak pek çok yenilik sunuyor.

Call of Duty: Mobile’ın yeni güncellemesi, 6. Sezon Sıralamalı Mod desteği ve yeni Battle Pass sezonu ile geliyor

Dün yayınladığımız haberde, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin en sevilen haritalarından Rust’ın mobil sürüme geleceğini sizlere aktarmıştık. Oyuncular, bugün itibarıyla yayınlanan Call of Duty: Mobile 1.0.12 güncellemesi ile ikonik haritaya kavuşmuş oldular. Ayrıca Kill Confirmed ve Capture The Flag modu ile Saloon adlı yeni bir haritanın oyuna eklendiğini de söylemiş olalım.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Activision ve Sony Mobile iş birliğiyle düzenlenen Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlayacak. Veteran veya üst sıralarda yer alan oyuncuların katılabileceği turnuvada 1 milyon doları aşkın ödül dağıtılacak. Eğer kriterleri karşılıyor ve kendinize güveniyorsanız, şansınızı bir deneyin derim.

Call of Duty'nin ikonik Rust haritası, mobil versiyondaki yerini aldı

Yeni güncelleme ile her zamankinden çok daha iyi bir mobil FPS deneyimi sunmayı vadeden Call of Duty: Mobile’ı, videonun altındaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Bu arada oyunun tamamen ücretsiz olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım.

Call of Duty: Mobile'a gelen Rust haritasını tanıtan video