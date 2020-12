Call of Duty: Warzone'a Yeni Bir Harita Geliyor (Video)

Treyarch'ın Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için, yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, 16 Aralık'ta başlayacak sezondan neler beklenebileceğini ortaya koyuyor. Videoya göre Call of Duty: Warzone'a yeni bir harita, Call of Duty: Black Ops Cold War'a ise yeni bir karakter geliyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, 16 Aralık tarihi için gün sayıyor. Bu tarihi şirket için önemli kılan şeyse, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ilk, Call of Duty: Warzone'un ise yeni bir sezonunun daha başlayacak oluşu. Oyuncuların heyecanlı bekleyişleri devam ederken geliştirici ekip Treyarch, yaklaşan yeni sezon için bir tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan tanıtım videosu, oyunlara gelecek yeniliklerle ilgili detaylar veriyor.

Call of Duty oyunları için ortak olarak hazırlanan tanıtım videosu, Call of Duty: Black Ops Cold War'a yeni bir karakter geleceğini gösteriyor. "Stitch" isimli bu karakter, oyunun ana karakterlerinden bir tanesi olan Adler'ın ciddi bir rakibi. 2. Dünya Savaşı'nda Nova-6 isimli bir kimyasal silahın üretiminde aktif rol alan Stitch, oyunun orijinal versiyonunda "Rebirth" isimli bir adada karşımıza çıkmıştı. İşte bu karakter ve Rebirth Adası, oyuna yeniden dahil olacak.

Call of Duty: Warzone'un yeni haritası, büyük bir ihtimalle "Rebirth" olacak

Treyarch'ın hazırladığı tanıtım videosu, Rebirth Adası'nın Call of Duty: Warzone için yeni bir içerik olacağını düşündürüyor. Çünkü geliştirici ekip, bu adayı oldukça geniş bir şekilde detaylandırarak yansıtıyor. Ayrıca Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ilk sezonuyla birlikte yeni bir sezona başlayacak Call of Duty: Warzone'un yıllar önce piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops'tan izler taşıması, hiç de sürpriz olmayacak.

Öte yandan, Rebirth Adası'nın oyuna nasıl ekleneceği şu an için büyük bir sır. Zira Call of Duty: Warzone'un Verdansk isimli haritası, Rebirth'e kıyasla oldukça büyük. Haliyle geliştirici ekip, Call of Duty: Warzone için yeni bir oyun modu ya da sınırlı süreli bir etkinlik hazırlıyor olabilir. Ayrıca şirket, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ilk sezonunu, oyunun orijinal versiyonundan kesitlerle Call of Duty: Warzone üzerinden kutlamayı planlıyor olabilir. İşte tüm bu bilinmezlikler, önümüzdeki günlerde açığa çıkacak.

İşte Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için hazırlanan tanıtım videosu