Call of Duty: Warzone, 85 Milyondan Fazla Oyuncuya Sahip

Activision, Call of Duty: Warzone isimli battle royale oyununu bu senenin ilk çeyreğinde piyasaya sürmüştü. Ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, piyasaya sürüldüğü günden beri fazlasıyla ilgi gören bir oyun oldu. Oyunun bugüne kadar 85 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğu açıklandı.

Battle Royale türündeki oyunlar özellikle 2017 yılında büyük bir patlama yapmıştı ve daha sonra birçok oyun geliştiricisi bu türde oyunlar geliştirmeye başladı. PUBG ve Fortnite'ın öncülük ettiği battle royale oyun türü, daha sonrasında birçok oyunda da görülmeye başlandı. Bunlardan biri de yıllardır en popüler savaş oyunları arasında zirveye oynayan Call of Duty.

Bu senenin başlarında piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, battle royale türünü Call of Duty evrenine getiren ilk oyun oldu ve görünüşe göre oldukça iyi bir başarı elde etti. Çıktığı günden beri fazlasıyla sevilen ve birçok oyuncunun dikkatini çeken Call of Duty: Warzone ile ilgili geçtiğimiz gün bir basın bülteni yayınlandı. Basın bülteninde oyunun ne kadar oyuncuya sahip olduğu da açıklandı.

85 milyondan fazla oyuncu CoD: Warzone'u oynadı:

Yayınlanan basın bülteninde açıklanan sayıya göre bugüne kadar Call of Duty: Warzone oyununu oynayan oyuncu sayısı 85 milyonu aştı. Bildiğiniz üzere Call of Duty: Warzone oyunu bundan yaklaşık 9 ay önce, 10 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla yalnızca 9 ayda 85 milyon oyuncuya sahip olmak Call of Duty: Warzone'un başarılı bir yapım olduğunu gözler önüne seriyor.

10 Mart'ta piyasaya sürülen oyun hakkında Activison 14 Mart'ta bir duyuru yayınlamıştı. Activision'un yaptığı duyuruda oyunun yalnızca 4 günde 15 milyondan fazla indirildiği açıklanmıştı. Elbette bundaki en büyük etkenlerden birisi de oyunun birden fazla konsol için piyasaya sürülmesinin yanı sıra çapraz platform desteği sağlaması.