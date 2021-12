Call of Juarez: Gunslinger Steam'de Ücretsiz Oldu

Vahşi batı severlerin (özellikle PC sahibi olanların) ‘Red Dead Redemption oynayamıyoruz bari bunu oynayalım’ dediği ancak sonradan çok sevdiği vahşi batı aksiyon oyunu serisi Call of Juarez’in son oyunu Call of Juarez Gunslinger ücretsiz oldu. Biz de nasıl alınır anlatalım dedik.

Vahşi batı severler ve PlayStation 3’e sahip biri çok şanslıydı çünkü Red Dead Redemption denen harika oyunu oynayabiliyordu. Maalesef PC sahibi vahşi batı severlerin böyle bir opsiyonu yoktu. Burada da onların imdadına Call of Juarez gibi bir başka seri yetişiyordu. Red Dead Redemption 2 buralarda yokken Call of Juarez vardı, hey yavrum hey.

Call of Juarez’in geliştiricisi ve dağıtıcılarından Techland, 30. yılını kutluyor. Firma bu sebeple Call of Juarez sersinin son ve en eğlenceli olan oyunu Call of Juarez: Gunslinger’ı Steam üzerinden ücretsiz olarak veriyor. Gelin, oyunu nasıl ücretsiz alabileceğinizi anlatalım.

Call of Juarez: Gunslinger nasıl bir oyun?

Geliştirici: Techland

Techland Tür: Aksiyon, Nişancı, FPS, Macera, Tarih

Aksiyon, Nişancı, FPS, Macera, Tarih Metacritic puanı: 79

79 Çıkış tarihi: 22 Mayıs 2013

Call of Juarez: Gunslinger, Call of Juarez’in son çıkan oyunu ve önceki oyunlarla hiçbir bağlantısı yok (CoJ 1, CoJ Bound in Blood, CoJ The Cartel). Call of Juarez: Gunslinger oyununda Silas Greaves isimli bir ödül avcısının tarihin önemli vahşi batı haydutlarını yakalama veya onlarla beraber iş yapma hikâyelerini o anlatırken biz birinci şahıstan yaşıyoruz.

Oyunda mizahi bir hikâye anlatımına sahip. Gerçekten eğlenceli bir masada bir arkadaşınızdan hikâye dinliyormuş hissini veriyor. Eğer vahşi batı hayranıysanız kesinlikle barındırdığı gerçek vahşi batı haydutlarının hikâyeleri ilginizi çok çekecektir.

Call of Juarez: Gunslinger nasıl ücretsiz alınır?

Adım #1: Bu bağlantıya tıklayarak Call of Juarez: Gunslinger Steam sayfasına ulaşın.

Adım #2: ‘Hesaba Ekle’ butonuna tıklayın.

Adım #3: Artık oyuna sahipsiniz, Steam kütüphanenizden oyunu indirebilirsiniz!

Oyunu 14 Aralık saat 21.00'a kadar tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Call of Juarez: Gunslinger sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 İşlemci: 2 GHz Intel® Core™2 Duo ya da 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2

2 GHz Intel® Core™2 Duo ya da 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 512 MB DirectX® 9.0c eşdeğeri ekran kartı

512 MB DirectX® 9.0c eşdeğeri ekran kartı DirectX Sürümü: 9

9 Disk alanı: 5 GB

Önerilen