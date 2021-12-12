Epic Games, Aralık Ayında 15 Oyun Dağıtacak

Epic Games’in aralık ayında kullanıcılarına 15 oyun vereceği öğrenildi. Bu 15 oyun, geçen seneki etkinlikle benzer şekilde her gün 1 tane olarak verilecek.

Kullanıcılara her hafta verdiği bedava oyunlarla bilinen Epic Games, bazen bunun dışında oldukça fazla sayıda oyun verebiliyor. Bu kıyağı aslında o kadar da nadir olmayan şirket, bazen de sayı bakımından değil de oyunların büyüklüğü bakımından kullanıcılarını sevindiriyor. Yeni bir sızıntıya göre ise aralık ayında kullanıcılar oyuna doyacak.

Epic Games, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ‘15 Days of Free Games’ adlı bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlik kapsamında aralık ayında 15 gün boyunca her gün bir oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde oyunculara dağıtmıştı. İşte yeni bir sızıntıya göre bu sevindirici etkinlik yeniden geri dönüyor.

15 oyunluk hediye yağmuru, Shenmue III ile başlayacak

Dealabs tarafından elde edilen bilgiye göre Epic Games, bu yıl da yılın son 15 gününde toplam 15 adet oyun dağıtacak. Tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyunlardan ilki, 16 Aralık tarihinde Epic Games Store'da alınabilir olacak.

Tamamen ücretsz olarak dağıtılacak bu oyunların hangi oyunlardan oluşacağıysa henüz bilinmiyor. Fakat yine aynı kaynağın edindiği bilgilere göre oyunlardak ilki, 2019 yılında PC ve PS4 için çıkmış olan aksiyon/macera oyunu Shenmue III olacak. Geçtiğimiz yılki etkinlikte dağıtılacak oyunların listesi önceden ortaya çıkmıştı. Bu yıl da aynı durumu yaşayacak mıyız, göreceğiz.