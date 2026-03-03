CAMA VERİ YAZMAYI BAŞARDILAR | Teknoloji Gündemi

Robot süpürgelerin mahremiyetimizi nasıl hiçe sayabildiğinden, Pentagon’un gizli yapay zeka operasyonlarına kadar en çarpıcı gelişmeleri tek bir videoda derledik. Bir yazılımcının PlayStation 5 koluyla robot süpürgesini yönetmek isterken 24 ülkedeki binlerce evin canlı görüntüsüne ve haritasına nasıl ulaştığını, DJI Romo skandalının perde arkasını aralıyoruz.

ABD ordusunun tam otonom öldürücü silahlar için Elon Musk ve xAI ile yaptığı dev anlaşmayı ve yapay zeka Claude’un, Venezuela lideri Maduro’nun yakalanmasındaki kritik rolünü inceliyoruz.

Ayrıca popüler kulaklık markalarındaki gizli zehir tehlikesinden, Microsoft’un Project Silica ile verileri 10.000 yıl saklayabilen mucizevi cam teknolojisine kadar pek çok konuyu mercek altına alıyoruz. Samsung ve Google’ın başlattığı Galaxy S26 ve AI OS devrimiyle akıllı telefonların nasıl birer yapay zeka ajanına dönüştüğünü keşfedin. 3D yazıcıyla 50 cente üretilen motorlar ve Çin’in Amerikan yapay zekasını kopyalama girişimi gibi daha pek çok teknolojik gelişme bu videoda!

