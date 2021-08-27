TECNO CAMON 16 Türkiye'de: İşte Fiyat ve Özellikleri

TECNO, Türkiye'de ürettiği yeni akıllı telefonu CAMON 16'yı piyasaya sürdü. Orta segmentte güçlü bir pozisyona sahip olacak gibi görünen CAMON 16, özellikle de kamera ve oyun performansı ile ön plana çıkıyor. Chris Evans'ın reklamlarında oynadığı cihaz, fiyatıyla da oldukça rekabetçi konumda...

Bir süre önce Türkiye'deki üretim merkezini açarak pazara etkileyici bir giriş yapan Çinli teknoloji şirketi TECNO, yeni akıllı telefonu CAMON 16'yı Türkiye pazarında satışa sundu. Hiç fena sayılmayacak teknik özellikleriyle orta segmente sağlam bir şekilde CAMON 16, rakiplerine kıyasla kabul edilebilir fiyatıyla da Türkiye'de çok satan modellerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Peki TECNO CAMON 16, tüketicilere neler sunuyor?

TECNO'nun Türkiye'de üreterek Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni akıllı telefonu, 6,8 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, sol üst kısmına yerleştirilmiş olan delikte ise 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Yapay zeka ile desteklenmiş ön kamera, sayısal değerlerinden çok daha fazlasını sunabiliyor. Parmak izi okuyucu sensör ise cihazın arka kısmına monte edilmiş durumda.

Karşınızda yerli üretim TECNO CAMON 16

Sekiz çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Helio G70'ten güç alan CAMON 16, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 11'le çalışan akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olarak açıklandı. Ünlü aktör Chris Evans'ın deneyip tam not verdiği CAMON 16, oyun performansı açısından da tatmin edebilecek düzeyde.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, yapay zeka ile güçlendirilmiş olan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kameraya yer veren şirket, 2 MP çözünürlük sunan makro ve derinlik odaklı kameralarla da iyi bir performans sunuyor. Zaten YouTube ekibimizin yaptığı inceleme, telefonun kamera kalitesinin ne denli iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

TECNO CAMON 16 teknik özellikleri

Ekran: 6,88 inç HD+, IPS LCD

6,88 inç HD+, IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio G70

MediaTek Helio G70 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Boyutlar: 170,9 mm x 77,2 mm x 9,2 mm

170,9 mm x 77,2 mm x 9,2 mm Ağırlık: 207 gram

Tüm bu özelliklere sahip olan yerli üretim CAMON 16; mavi, beyaz veya gri olmak üzere üç renk seçeneği ile satın alınabilecek. Hepsiburada başta olmak üzere çeşitli e-ticaret platformları üzerinden satın alınabilen TECNO CAMON 16'nın fiyatı ise KDV dahil 3.390 TL olarak açıklandı.

TECNO CAMON 16 için hazırladığımız inceleme videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz