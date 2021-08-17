Bir ekran kaydetme ve video düzenleme düzenleme aracı olan Camtasia Studio, kolay kullanımı ve kapsamlı özellikleriyle dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu içeriğimizdeyse Camtasia Studio'nun ne olduğuna, sistem gereksinimlerine ve ona alternatif olabilecek ücretsiz ekran kaydetme programlarına yakından bakacağız.

YouTube, Twitch gibi platformların giderek popülerleşmesiyle ekran kaydetme ve video düzenleme programlarına olan ilgi de bir hayli arttı. Oynadığınız bir oyunu, bir ders videosunu veya herhangi bir şeyi YouTube üzerinden paylaşmak için bir ekran kaydetme programına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz Camtasia Studio gibi birçok farklı program bulunuyor.

Bu içeriğimizdeyse 250 dolarlık tuzlu fiyatıyla birçok kişinin bütçesini aşan Camtasia Studio'ya alternatif olabilecek en iyi ücretsiz ekran kaydetme programlarına ve nasıl kullanıldıklarına yakından bakacağız.

Camtasia Studio nedir?

TechSmith tarafından geliştirilen Camtasia Studio, birçok yazılımın tek bir platformda sunulduğu bir stüdyo aracıdır. Bu program ile ekranınızın bir bölümünü veya tümünü kaydedebilir, daha sonra bu görüntülere filigram, resim, yazı, saat veya ses gibi eklemeler yapabilirsiniz.

Ekran kaydının yanı sıra video oluşturma özellikleri ve kolay kullanımıyla da dikkat çeken Camtasia, dünya genelinde 35 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Bu işle ilgilenen kişiler için sunulan "hepsi bir arada" özellikler, Camtasia'nın bu kadar popülerleşmesinde büyük rol oynuyor.

Camtasia Studio sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: 6. Nesil Intel Core i3 / 1. Nesil AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

GPU: -

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Çözünürlük: 1366x768p

Mikrofon: Dahili mikrofon

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5 veya üzeri / 2. Nesil AMD Ryzen 5 veya üzeri

RAM: 16 GB veya üzeri

GPU: NVIDIA GeForce 10 Serisi veya üzeri

Depolama: SSD üzerinde 4 GB kullanılabilir alan

Çözünürlük: 1920x1080p veya üzeri

Mikrofon: Ses kaydı için harici mikrofon

Camtasia Studio benzeri en iyi ücretsiz ekran kaydetme programları:

FFsplit

CamStudio

Free Cam

Ezvid

Screencast-O-Matic

PicPick

Bandicam

Flashback

Masaüstünüzün tamamını kaydetmek istediğinizde: FFsplit

Camtasia Studio alternatifleri listemizin ilk programı olan FFsplit, masaüstünüzde ne varsa yakalamanıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Program üzerinden ekran kaydını canlı olarak yayınlayabilir veya başka bir kaynağa yükleyebilirsiniz. Program, içerisinde yer alan kısayol tuşları ve web kamerası gibi özelliklerle birçok ücretsiz ekran kaydetme aracından ayrılıyor.

Resim içinde resim kamera kaydına sahip: CamStudio

Basit projeleriniz için etkili bir alternatif olabilecek CamStudio da Camtasia'ya alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz ekran kaydetme araçları arasında yer alıyor. Resim içinde resim web kamerası kaydı, birden çok kaynaktan gelen sesi kaydedebilme ve daha küçük dosya boyutlarıyla ön plana çıkıyor.

Camtasia Studio'ya alternatif olacak en profesyonel uygulama: Free Cam

Free Cam, sunduğu özelliklerle Camtasia Studio'ya alternatif olabilecek en profesyonel araçlar arasında yer alıyor. Program içerisinde tek tek pencereler dahil olmak üzere ekranın hangi bölümünü kaydetmek istediğinizi tanımlayabilir, sistem sesleri veya arka plan müziği gibi sesleri ayarlayabilir ve arka plan gürültülerini kaldırabilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz versiyonunun yanı sıra çeşitli ekstra özelliklerin sunulduğu bir de Pro versiyonu bulunuyor.

Basit arayüzüyle gelen: Ezvid

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde "nasıl kullanılır" derdinden sizi kurtaracak bir program olan Ezvid, ekran kaydı ve video oluşturma gibi çok önemli iki özelliği tek bir platformda birleştiriyor. Uygulama içerisinde yer alan "Konuşma Sentezi" özelliğiyle videonuz için bilgisayar anlatımlı ekran okumayı kullanabilir ve videolarınızı HD kalitesinde oluşturabilirsiniz.

15 dakikadan kısa videolar çekenlere: Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic, özellikle daha kısa videolar için uygun bir ücretsiz alternatif olabilir zira uygulamanın ücretsiz sürümünde yalnızca 15 dakikalık kayıtlara izin veriliyor. Bu sürede hem ekranınızı hem de web kameranızı kaydedebilir ve çıktılarınızı YouTube'a yükleyebilirsiniz. Öte yandan yıllık 15 dolardan satılan Pro versiyonda ise filigransız bir şekilde daha uzun ekran kayıtları alabilir, bilgisayar sesini kaydedebilir ve dosyalarınızı doğrudan Google Drive, Vimeo veya Dropbox'ta yayınlayabilirsiniz.

Kişisel kullanım için ücretsiz olan: PicPick

Gölgeler, çerçeveler, filigranlar, mozaik, motion blur, parlaklık kontrolü gibi birçok özelliğe sahip olan PicPick, Camtasia Studio'ya kaliteli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel kullanım için programın ücretsiz versiyonunu kullanabileceğiniz gibi profesyoneller için 24,99 dolardan başlayan fiyatlarla çeşitli premium seçenekler de bulunuyor.

Kullanıcı dostu arayüze sahip: Bandicam

Yalnızca Windows kullanıcılarına özel bir ekran kaydedici olan Bandicam, kullanıcı dostu arayüzü ve işlevsel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bandicam ile ekranınızın yalnızca bir kısmını veya tamamını kaydedebilir, kayıtlar üzerinde çeşitli gerçek zamanlı çizimler yapabilir ve web kameranızı videoya ekleyebilirsiniz. Oyun, ekran gibi çeşitli kayıt modları bulunan Bandicam'ın ücretsiz sürümüne ek olarak 39 dolar ve 59 dolarlık iki premium paketi de bulunuyor.

Kaliteli videolar düzenleyebileceğiniz: Flashback

Profesyonellerin kullandığı bir program olan Flashback, videolarınıza eklemek isteyebileceğiniz hemen hemen tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Yeni başlayanlar için biraz karışık gelebilecek Flashback'in 49 dolar ve 99 dolardan satılan iki farklı premium paketi bulunuyor. Ancak bunları satın almadan önce ücretsiz deneme sürümünü de kullanabilirsiniz.