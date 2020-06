2017 yapımı Get Out filmi ile En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını kazanan Jordan Peele’nin kaleme aldığı Candyman’den tanıtım videosu yayınladı. Başrolünde Aquaman’den tanıdığımız Yahya Abdul-Mateen II’yi izleyeceğimiz yapım, kült korku efsanesine yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Korku sinemasının son yıllardaki en başarılı üreticilerinden biri olan Jordan Peele, korkuyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz yeni filmi Candyman ile bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda, Little Woods ile büyük beğeni toplayan Nia DaCosta’nın oturduğu film, 90’larda beyaz perdede kendine yer bulan kan dondurucu ikonik şehir efsanesinin çağdaş yeniden yapımı olarak tanımlanıyor.

İlk resmi fragmanını geçtiğimiz şubat ayında izleme şansı yakaladığımız Candyman’den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. 30 saniyelik videoda, bütün bir şehri saran ve nesilden nesile aktarılan Candyman efsanesinin doğuşu hakkında bazı bilgiler veriliyor. Filme dair beklentiler zaten bir hayli yüksek, ancak söz konusu video izleyicilerin merakını daha da artıracak türden.

Candyman, Chicago’daki bir şehir efsanesini araştıran genç bir adamı takip ediyor. Ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye göründüğü rivayet edilen ve zamanla eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar veren kahramanımız, çevresindeki insanların uyarılarına rağmen söylenenleri umursamayarak efsanenin peşine düşer ancak çıktığı bu yolculuk hiç de umduğu gibi geçmez ve kendi akıl sağlığını bozan, insanların teker teker öldüğü yeni bir şiddet dalgasının açığa çıkmasına neden olur.

Oyuncu kadrosunda Aquaman, Watchmen ve Us gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett ve Colman Domingo gibi isimlerin olduğu Candyman, 90’lı yıllarda üç kez beyaz perdede boy gösteren kült hikayenin çağdaş bir uyarlaması olarak karşımıza çıkacak.

İlk uzun metrajlı filmi Get Out ile En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını kazanan ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Us ile korku sinemasına benzersiz bir perspektif kazandıran Jordan Pelee, Candyman’in senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen koltuğu ise 2018 yapımı Little Woods ile büyük beğeni toplayan Nia DaCosta’ya emanet.

Yılın en fazla beklenen filmlerinden biri olan Candyman, koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir erteleme olmazsa 25 Eylül’de gösterime girecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Candyman’in yeni tanıtım videosu ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler.

Candyman tanıtım videosu