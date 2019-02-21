Canı Sıkılan Test Pilotu Havada “Sıkıldım” Yazdı

Avustralya Perth’te bir pilot, FlightAware haritasından takip edilen uçuşta havaya “Sıkıldım” yazdı.

Havacılık, oldukça disiplinli bir alan. Yoğun testler yapılan, pilotların seviye yükselmek için çeşitli uçaklarda saatlerce uçtukları ve ciddi eğitimlerden geçtikleri bir sektör. Bu eğitimler ve saat doldurma zorunluluğu bazen pilotlar için sıkıcı olabiliyor.

Diamond Star modeli uçak, yerel saatle saat 8:53’te havalandı. Pilottan uçağın motorunu zorlaması, böylece uçağı eğitime uygun hale getirmesini istedi.

FlightAware’den bir sözcü, pilotların “arada bir yaratıcılıklarını sergilediklerini ve havada sözcükler ya da başka resimler oluşturduklarını” söylüyor.

“Bunlar çoğu zaman komik ve yetenek gösterisi şeyler oluyor. Geçmişte bazı gerçekten komik evlenme teklifleri, doğum günü mesajları ve hatta çekişmeli bir UT maçından sonra bir Texas Longhorn bile gördük.” diyen sözcünün açıklamaları, firmanın bu tür eylemlere alışkın olduğunu gösteriyor.