Sosyal Medyada Yeni Trend: Sahte Uçak Yolculuğu Fotoğrafı

Her yeni günde akla hayale gelmeyen bir şeyin revaçta olduğu sosyal medyada, şimdi de hiç yapılmayan uçak yolculukları moda oldu.

Sosyal medyanın her yeni günde bizleri nasıl bir sürprizle karşılayacağını tahmin etmek çok güç. TikTok olarak da bilinen Douyin'de başlayan yeni akımda, insanlar hiç yapmadıkları uçak yolculuklarını çekiyorlar.

Elbette bunu yapmanın binbir türlü yolu var. Photoshop veya benzeri bir foto manüplasyon uygulaması kullanabilirsiniz. Ancak akımın gerekliliği için yapmanız gereken, klozet kapağı, sandalye veya plastik şişe gibi enteresan malzemeler kullanmak.

Özetle yaptığınız şey uçak camını andıran bir boşluk içeren nesneyle, evinizin yakınlarındaki bir manzaranın fotoğrafını çekmek. Çözünürlüğü de bir miktar düşürünce gerçek olmadığının anlaşılması güç uçak yolculuklarınız oluyor.