Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

SON DAKİKA: Canlı Yayın Platformları An İtibarıyla VPN'siz İzlenemiyor

Canlı yayın platformlarındaki yayınların sağlandığı Amazon sunucularına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı sonrası yayınlar yüklenmemeye başladı.

SON DAKİKA: Canlı Yayın Platformları An İtibarıyla VPN'siz İzlenemiyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün alınan yeni bir erişim engeli kararı sonrası Kick, Twitch ve daha birçok popüler canlı yayın platformunda yayınlar izlenemez durumda. Kullanıcılar çözüm için hızla DNS ve VPN'lere başvurmaya başladı.

Olayın arkasında yatan erişim engeli doğrudan bu siteleri kapsamıyor. Kick, Twitch ve birçok popüler canlı yayın platformu, yayınları ekranlarınıza getirmek için live-video.net isimli Amazon sunucularını kullanıyor. Gelen erişim engeli doğrudan live-video.net'e olduğundan, canlı yayın platformlarındaki yayınlar an itibarıyla yüklenemiyor.

Yayınların sağlandığı sunuculara erişim engeli

live-video.net Erişim Engeli

Bazı kullanıcılar DNS değiştirerek bu sorunu aştığını belirtse de bazı servis sağlayıcıları DNS değiştirmeye olanak tanımıyor. Hâl böyle olunca şu anda bahsi geçen platformlarda yayın izlemek pek de mümkün değil.

Erişim engeli kararının nedeni açıklanmazken, karar açıklamasında "live-video.net, 16/09/2025 tarihli 2025/134 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi yer alıyor.

Twitch

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim