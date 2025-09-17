SON DAKİKA: Canlı Yayın Platformları An İtibarıyla VPN'siz İzlenemiyor

Canlı yayın platformlarındaki yayınların sağlandığı Amazon sunucularına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı sonrası yayınlar yüklenmemeye başladı.

Bugün alınan yeni bir erişim engeli kararı sonrası Kick, Twitch ve daha birçok popüler canlı yayın platformunda yayınlar izlenemez durumda. Kullanıcılar çözüm için hızla DNS ve VPN'lere başvurmaya başladı.

Olayın arkasında yatan erişim engeli doğrudan bu siteleri kapsamıyor. Kick, Twitch ve birçok popüler canlı yayın platformu, yayınları ekranlarınıza getirmek için live-video.net isimli Amazon sunucularını kullanıyor. Gelen erişim engeli doğrudan live-video.net'e olduğundan, canlı yayın platformlarındaki yayınlar an itibarıyla yüklenemiyor.

Yayınların sağlandığı sunuculara erişim engeli

Bazı kullanıcılar DNS değiştirerek bu sorunu aştığını belirtse de bazı servis sağlayıcıları DNS değiştirmeye olanak tanımıyor. Hâl böyle olunca şu anda bahsi geçen platformlarda yayın izlemek pek de mümkün değil.

Erişim engeli kararının nedeni açıklanmazken, karar açıklamasında "live-video.net, 16/09/2025 tarihli 2025/134 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi yer alıyor.