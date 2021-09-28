Canlı yayın platformları giderek daha fazla popüler olurken Bigo Live, dünya çapında hizmet veriyor ve Times Meydanı’nda bile kendine yer bulabiliyor oluşu ile rakiplerini geride bırakıyor. 400 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren platform, eğlenirken para kazanmanıza da imkan tanıyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımın yaygınlaşması, üzerine koronavirüs pandemisiyle insanların evlerinde kalması, canlı yayın yapılabilen platformların önem kazanmasını sağladı. Hatta bu süreçte adeta yıldızlaşan platformlar da oldu. Bunlardan bir tanesi de Bigo Live’dı. Hem Türkiye hem de hizmet verdiği diğer ülkelerde çok sayıda kullanıcısı bulunan Bigo Live, uzun zamandır kullanıcıların açık ara favorilerinden bir tanesi.

Bigo Live’ın en dikkat çeken yanı, rakiplerine kıyasla çok daha popüler olması. Hatta bu platform o kadar bilindik olmuş durumda ki ABD’nin en ünlü meydanı olarak bilinen Times da bile reklam verebiliyor. Üstelik isterseniz, siz de hemen şimdi bu popüler mecraya dahil olabilirsiniz.

400 milyondan fazla kullanıcı

Bigo Live, 150’den fazla ülkede 400 milyon civarı kullanıcıya sahip olan bir platform. Bu da sesini duyurmak ya da fenomen olmak isteyen kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Yapacağınız bir canlı yayınla ünlü olmanız işten bile değilken Bigo Live’da emek harcayan kullanıcılar, çok ciddi paralar da kazanabiliyorlar.

Bigo Live’ın sevilen özelliklerinden bir tanesi, uygulama içi çeşitliliğin sunuluyor oluşu. Öyle ki kullanıcılar, bu platformda bir araya gelerek oyun müsabakalarından konserlere ve hatta karaokelere kadar her türlü aktiviteyi gerçekleştirebiliyorlar. Üstelik Bigo Live’ın reklamsız deneyim sunması, bu platformu rakiplerinin önüne geçiriyor.

Bu arada; Bigo Live’ı kullanırken canlı yayınlar arasında sıkışıp kalmayacağınızı belirtmekte de fayda var. Öyle ki dileyen kullanıcılar, birbirleriyle mesajlaşabiliyorlar. Ayrıca bu platformu Instagram gibi fotoğraf paylaşmak için de kullanabiliyorsunuz. Tüm bunları yaparken herhangi bir ödeme yapmak durumunda da değilsiniz. Yalnızca bir kullanıcıyı desteklerken ödeme yapıyorsunuz.

iOS ve Android ekosistemlerinde kullanılan Bigo Live, pek çok akıllı telefonda kullanılabiliyor. Üstelik oldukça basit bir arayüze sahip olan platform, bu sayede hemen alışmanızı sağlayacak türden bir yapıya sahip. Eğer siz de Bigo Live dünyası ile tanışmak isterseniz platformun internet sitesi için buradaki, Google Play’deki listelemesi için buradaki, App Store’daki sayfası için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bigo Live’daki deneyimi daha iyi görebilmeniz için hazırlanmış tanıtım videoları