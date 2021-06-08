Capcom, E3 Programına Dair Yeni Detaylar Duyurdu

Capcom, E3’te sunacağı programına dair detayları duyurdu. Japon oyun geliştiricisi, bu yıl çıkan 4 farklı oyununa dair açıklamalarda bulunacak. Ancak bazı oyunlarının VR versiyonlarına dair sürprizler de gelebilir. Capcom, 14 Haziran 00.30’da E3 yayınına başlayacak.

Oyun geliştiricisi Capcom, önümüzdeki hafta E3’te yapacağı sunumlara dair yeni detaylar duyurdu. Şirket, çevrimiçi ortamda düzenlenecek oyun fuarında 4 farklı oyununa dair sürpiz bilgiler paylaşacak.

Japon oyun şirketi, bugün YouTube üzerinden paylaştığı videoda sunumunu yapacağı tarihi de duyurdu. Birçok platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak E3’ün Capcom vitrini, 14 Haziran’da düzenlenecek.

Capcom’un E3 duyurusu:

Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, pandemi şartları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştireceği etkinliklerde yine oyun sektörünün devlerini ağırlayacak. Bu devlerden biri olan Capcom; The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunters Stories 2, Monster Hunter Rise ve Resident Evil Village hakkında sunumlar gerçekleştirecek.

PS5 oyunu Pragmata’dan yeni haberler gelebilir

Yayında Capcom’un bu yıl çıkış yapan oyunları The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2 ve şirketin kült yapımlarından Resident Evil 4’ün Oculus Rift versiyonlarına dair bilgiler verilebilir. Hatta bazı iddialara göre 2022 yılında çıkış yapacağı bildirilen PS5 oyunu Pragmata da şirketin E3 programına dahil olacak.

Capcom, 14 Haziran’da; Türkiye saatiyle 00.30’da yayına başlayacak. Tüm etkinlikler gibi bu da E3’ün resmî YouTube, Twitch, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı olarak dünyanın her yerinden oyunsevere sunulacak. Sunumu, yayıncı ve e-spor sunucusu Rachel ‘Seltzer’ Quirico gerçekleştirecek. E3 fuarının tamamı ise 13-15 Haziran tarihlerini kapsayacak.