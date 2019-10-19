Capcom, Eski Oyunlarını Yeniden Gündemine Aldı

Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve Monster Hunter World ile büyük bir başarı yakalayan Capcom firması, yüzünü elindeki eski markalara döndü. Şirket, uzun süredir sessiz olan oyunlarını yeniden canlandırmayı planlıyor.

Capcom, çıkardığı son oyunlarla büyük bir yükselişe geçti. Şirket; Devil May Cry 5, Monster Hunter World ve Resident Evil 2 yeniden yapımıyla hem oldukça olumlu eleştiriler aldı hem de oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Yayıncı, bir süredir “uyku” halinde olan ve hâlâ değerini koruyan bazı markalarını yeniden hayata geçirme planladığını söyledi.

Bu bilgiler Capcom’un yatırımcılar için yaptığı 2019 finans toplantısından geldi. Şirket, geliştirme yapılarını devam ettireceklerini dile getirdi. Ayrıca şu an popüler markaları ve uykuda olan eski markalarını yeniden canlandırarak gelirlerini maksimize edecekleri söylendi.

Geçmişe dönüş

Capcom, elinde tuttuğu ve tabii ki henüz çıkmamış olan oyunları oyunculara tekrar sunmayı planlıyor. Bu oyunların hangileri olacağı bilinmese de Capcom’un sıralı bir şekilde sıkı kurallarla ve yüksek kalite standartlarıyla geliştireceği kesin. Burada Monster Hunter World, Devil May Cry 5 ve Resident Evil’ın yakaladığı başarı da büyük rol oynuyor.

Tabii Capcom’un belini sadece yeniden yapımlara ve yeniden canlandırmalara bağlamadığını da söylemek gerekiyor. Raporda ayrıca uzun vadeli büyüme için “yeni markalar da geliştirme” planlarının olduğu açıkça belirtiliyor.