Marvel'ın yıllardır beklenen yeni Kaptan Amerika filmi Captain America Brave New World'ün ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Filmde, Anthony Mackie'yi Kaptan Amerika olarak göreceğiz.

Marvel, sadece Deadpool 3’ü çıkaracağı 2024 yılını sessiz olarak geçirecek olsa da 2025’te birçok yapımla yeniden karşımıza çıkacak. Bunlardan biri de yeni Kaptan Amerika filmi Captain America: Brave New World olacak.

Bugün Anthony Mackie’nin ilk solo Kaptan Amerika filmi olacak yapımı bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Marvel, filmin ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu.

Captain America: Brave New World tanıtım fragmanı

Captain America: Brave New World konusu

Yine Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek yapımda Steve Rogers’sız bir Kaptan Amerika göreceğiz. Falcon olarak tanıdığımız Sam Wilson karakteri, ikonik kalkanı alarak Kaptan Amerika olarak karşımıza çıkacak. Bu filmde de onun yaşadığı maceraları izleyeceğiz. Harrison Ford’un hayat vereceği ABD Başkanı Thaddeus “Thunderbolt” Ross, filmde öne çıkacak bir diğer karakter. Bu karakteri Red Hulk olarak da göreceğiz.

Captain America Brave New World kadrosu

Julius Onah tarafından yönetilen filmin başrolünde Anthony Mackie var. Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Danny Ramirez, Shira Raas, Liv Tyler, Tim Blake Nelson da kadrodaki diğer isimler.

Captain America Brave New World vizyon tarihi

Captain America Brave New World, 14 Şubat 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.