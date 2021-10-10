William Shatner'ın Yörüngeye Çıkacağı Uçuş Ertelendi

Star Trek’in efsane oyuncusu William Shatner’ın Blue Origin desteğiyle uzaya çıkacağı kalkış, pistte görülmesi beklenen hava şartları nedeniyle ertelendi. Kalkış 12 Ekim yerine 13 Ekim’de gerçekleşecek.

Jeff Bezos’un özel uzay yolculuk şirketi Blue Origin, daha önce Star Trek’teki rolüyle hafızalara kazınan William Shatner’ı uzaya götüreceğini açıklamıştı. Bu plan hâlâ geçerli, ancak tarihte çok ufak bir değişiklik yapıldı.

Captain James T. Kirk rolüyle bilinen William Shatner’ın Blue Origin’in aracıyla uzaya çıkacağı gün, 12 Ekim olarak belirlenmişti. 90 yaşındaki aktörün yörüngeye olan yolculuğunda bir değişiklik yok. Ancak hava durumu nedeniyle fırlatma bir gün sonraya alındı.

Uzaya çıkmış en yaşlı insan olacak

Captain James T. Kirk rolüyle bilinen ve uzay temalı bilim kurgu filmlerinin en efsane isimlerinden biri haline gelen William Shatner, Blue Origin’in New Shepherd aracıyla Dünya yörüngesine çıkacak. Daha önce Jeff Bezos ve kardeşini de taşıyan bu araç, 90 yaşındaki Shatner’ın ‘uzaya çıkan en yaşlı insan’ unvanını almasına da vesile olacak. Ünlü oyuncuya Blue Origin’in Uçuş ve Görevler Başkan Yardımcısı Audrey Powers, eski NASA mühendisi Chris Boshuizhen ve Medidata kurucu ortağı Glen de Vries eşlik edecek.

Kalkışın gerçekleşeceği pistte hava şartlarının uygun olmayacağından dolayı kalkış, rüzgarlı gösteren 12 Ekim yerine 13 Ekim’de yapılacak. Uçuştan korkmaya başladığını ifade eden William Shatner, Türkiye saatiyle 16.30’da şirketin Texas’taki kalkış alanından yolculuğuna başlayacak.