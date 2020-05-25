Marvel evreninin en güçlü ve sevilen karakterlerinden biri olan Captain Marvel’ın ekim ayında çıkan yeni solo serisi, Star adlı yeni ve gizemli bir karakterin tehdidini ele almıştı. Kısa süre önce raflardaki yerini alan Star #4 ise Captain Marvel'ın, Gerçeklik Taşı’nın yeni sahibi olduğunu öğrendiğimiz Star’ı öldürdüğünü gösteriyor.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasındaki en önemli karakterlerden biri olacak olan Captain Marvel, bir yandan ikinci film ile izleyicilerin karşısına çıkmayı beklerken, bir yandan da çizgi roman dünyasındaki maceralarına devam ediyor.

Marvel Comics, geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlenen New York ComicCon etkinliğinde Star adlı bir karaktere dayanan yeni bir spin-off çizgi roman serisi başlatacağını açıklamıştı. Ekim 2019’da çıkan Captain Marvel #11’de Carol Danvers, nam-ı diğer Captain Marvel ile Ripley Ryan yani Star’ın karşılaşmasına tanıklık etmiştik.

Kavga sırasında Captain Marvel, Star'ın vücudundaki güç kaynağını göğsünden sökerek karakteri durdurmuştu. Daha sonra, Denizaltı hapishanesi The Raft’a gönderilen Star’ı en son göğüsü sargılı halde görmüştük. Burada ayrıca Star'ın altı Sonsuzluk Taşı’ndan biri olan Gerçeklik Taşı’nın yeni sahibi olduğunu da öğrenmiştik.

Kelly Thompson’ın kaleme aldığı Star #4 çizgi romanın ilk sayfaları, Captain Marvel’ın Captain Marvel #11’de Star’ı öldürdüğüne işaret ediyor. İkiliyi havada savaşırken gösteren görselde Captain Marvel Star’a, durması gerektiğini yoksa bu kavganın kendisi için kötü sonuçlanacağını söylüyor. Star ise “Beni öldürmekten daha kötü bir şey var mı? Çünkü bunu zaten yaptın” diyor. Bu söz karşısında şaşıran Captain Marvel, Star’ı öldürmediğini söylüyor.

Bu, Star'ın esir alındığı ve The Raft'a ulaştığı sırada öldüğünü kanıtlıyor. Büyük ihtimalle, Star’ı o gün yeniden hayata döndüren şey Gerçeklik Taşı oldu. Star ile kavgasının Ripley'in ölümüyle sonuçlandığını yeni öğrenen Captain Marvel, bu gerçekle yüzleştiğinde büyük bir şok yaşıyor. Bu arada, Gerçeklik Taşı’nı etkili bir şekilde kullanabildiğini öğrendiğimiz Star, spin-off serisi sona erdiğinde Sonsuzluk Taşları’nı kullanma konusunda ustalık mertebesine yükselebilir.