Avengers: Endgame’in yönetmenleri Joe ve Anthony Russo, efsanevi filmin vizyona girişinin birinci yılı şerefine, Oscarlı aktris Brie Larson’ın Captain Marvel kostümünü giydiği ilk günden kısa bir video paylaştı.

İlk kez 2008 yılında beyaz perdeyle buluşan Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) 11 yıllık ilk üç bölümüne noktayı koyan Avengers: Endgame, vizyonda kaldığı süre boyunca toplam 2,8 milyar dolar gişe hasılatı toplayarak, James Cameron’un geçilemez denen Avatar'ını geride bırakmıştı.

Iron Man, Captain America ve Black Widow gibi orijinal Avengers altılısından üçüne veda ettiğimiz film, sadece bu yönüyle dahi Marvel hayranları için bambaşka bir yere sahip. Avengers: Endgame’in yönetmenleri Joe ve Anthony Russo, ikonik filmin vizyona girişinin birinci yıldönümü şerefine, Oscarlı aktris Brie Larson’un Captain Marvel kostümü ile kameraların karşısına geçtiği ilk günden kısa bir video paylaştı.

Captain Marvel, sinematik evrenin en güçlü karakteri olarak biliniyor

Beş saniyelik videoda, Quinjet’in kokpitine giren Larson’ın, Black Widow karakterine hayat veren Scarlett Johansson'a sarıldığını görüyoruz. Hemen yanlarında bulunan Chris Evans, nam-ı diğer Captain America ise ikilinin selamlaşmasını küçük bir tebessümle seyrediyor.

Larson’ın yıllardır birlikte çalışan ve çok uzun zamandır aynı karakterleri canlandıran bir ekibin içine girmesi ve kendi karakterini kabul ettirmesi, hiç şüphesiz zorlu bir deneyim, ancak hem bu video hem de daha önceki kamera arkası görüntüleri, oyuncu grubunun dostane çalışma kültürünü gözler önüne seriyor.

Başarılı oyuncu, 2019 yılında Avengers: Endgame için düzenlenen basın toplantısında setteki ilk gününde neler hissettiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Endgame benim için her zaman çok özel olacak çünkü, Captain Marvel’ı oynadığım ilk filmdi. Efsanelerin önünde ilk kez sahne almak paha biçilemez bir duyguydu”

Larson, MCU filmlerinin çekilme sırası nedeniyle ilk solo filmi Captain Marvel’dan önce Avengers: Endgame için kamera karşısına geçmişti. Captain Marvel daha önce gösterime girse de, aslında ünlü aktrisin ikonik kostümü giydiği ilk yapım Endgame’di. Bu da, Infinity War'ın post-credits sahnesinin de aslında Endgame’den sonra çekildiği anlamına geliyor.

Russo Kardeşler'in paylaştığı kısa video