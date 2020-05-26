Captain Tsubasa Oyunu; PS4, Switch ve Steam İçin Geliyor

Bandai Namco Entertainment, bugün YouTube kanalından yayınladığı bir videoyla Captain Tsubasa hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Şirket, Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununun PS4, Nintendo Switch ve Steam için yayınlanma tarihinin 28 Ağustos 2020 olduğunu duyurdu.

Tamsoft firması tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan efsane anime serisine dayanan oyun Captain Tsubasa: Rise of New Champions için sonunda yeni haberler geldi. Bandai Namco Entertainment, YouTube kanalından paylaştığı video ve duyuruyla oyunun 28 Ağustos 2020 tarihinde PS4, Nintendo Switch ve Steam’de olacağını söyledi. Yayınlanan videoda oyunun özellikleri vurgulanarak hem yayın tarihi açıklandı hem de oyun tutkunlarına oyunun küçük bir hatırlatması yapıldı.

Captain Tsubasa oyunu, bu senenin başında ilan edilmişti ancak bahsi geçen platformlar için net bir tarih açıklanmamıştı. Captain Tsubasa hayranlarını yıllar sonra sevdikleri karakterle buluşturacak olan oyunun çıkışı, koronavirüs sürecinin etkileri hâlâ sürerken evde kalmaya devam eden pek çok kişi için oldukça sevindirici bir haber oldu. Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapıp fantastik futbol becerileri sergileyecekleri bir oyun olarak bilinen Captain Tsubasa’nın anime özelliğini koruyacağı daha önce vurgulanmıştı.

Tsubasa Ozora, arkadaşlarına liderlik edecek:

Efsanevi anime serisinden ilham alınarak tasarlanan oyunda oyuncular, Tsubasa Ozora’nın liderliğinde yapılan maçlarda güçlü takımlara karşı galibiyet almaya çalışacak. Bu sırada tabii ki yine anime serisinden güç alan saldırı ve savunma hamleleri kullanılacak. Bilinen hikâye modunun yanı sıra çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla desteklenen oyunda kullanılan grafikler, gelişmiş bir şekilde oyunun hayranlarının karşısına çıkacak.

Ayrıca aktarılana göre Captain Tsubasa: Rise of New Champions; İngilizce, İspanyolca ve Portekizce için metin desteği sunan Japonca sesli konuşma özelliğine sahip olacak. Oyuncular, haberden sonra çeşitli iletişim kanallarından pek çok olumlu etkileşimde bulundu ve oyun için geri sayım çoktan başladı. İlerleyen günlerde hayali Dünya Kupası’nda oynamak olan Tsubasa Ozora’nın bu hayalinin bu sefer ne derece gerçek olabileceğini hep birlikte göreceğiz.