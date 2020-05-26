Minecraft Dungeons PlayStation, Xbox ve PC'de Yayınlandı

Mojang'ın yeni oyunu Minecraft Dungeons sonunda PlayStation, Xbox ve PC için yayınlandı. Minecraft Dungeons, alışılagelmiş klasik Minecraft deneyiminden daha farklı bir tarza ve mekaniklere sahip.

Microsoft'un sahibi olduğu Mojang tarafından geliştirilen yeni aksiyon RPG oyunu Minecraft Dungeons bugün itibarıyla yayınlandı. Ayrıca oyunun Minecraft dünyasına 3. taraf perspektif kamera açısıyla bakacağımız izometrik yapısını ve oynanış mekaniklerini, sinematik sahnelerle birlikte ortaya koyan lansman fragmanı da yayınlandı.

Yeni Minecraft oyunu, piksellerden bir dünya inşa ettiğimiz klasik oyundan oldukça farklı bir tarzda karşımıza çıkıyor. Bağımsız bir oyun olarak gelen Minecraft Dungeons, orijinal oyunla benzer karakter modellerine sahip olsa da zanaat (crafting), kaynak toplama ve inşa etme gibi mekanikler bulunmuyor.

Minecraft Dungeons, klasik Minecraft deneyiminden bağımsız bir oyun

Minecraft Dungeons'ta rastgele oluşturulmuş zindanlarda iskeletler ve Creepers gibi yakından tanıdıkları düşmanlara karşı izometrik bir bakış açısıyla savaşıyorsunuz. Ayrıca düşmanların yanı sıra bulmaca ve tuzaklarla mücadele etmek zorundasınız. Minecraft Dungeons'ı çoğu aksiyon RPG oyunundan ayıran şey; oyuncuların çok sayıda silah ve zırhı kullanabiliyor olması.

Zindanlarda tek başınıza veya dört oyuncuya kadar çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla birlikte mücadele edebiliyorsunuz. Yaratıklara karşı yakın dövüş silahlarını kullanabiliyor, menzilli saldırılar yapabiliyor ya da ağır zırhlarla tank rolünü üstlenebiliyorsunuz. Karakterinizi kişiselleştirebiliyor ve yıkıcı özel saldırılar için özel eşyaların, silahların ve büyülerinin kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca köylüleri kötü Arch-Illager'dan kurtarmak için hazinelerle dolu seviyeleri keşfediyorsunuz.

Minecraft Dungeons Xbox One, PS4, PC ve Nintendo Switch'te piyasaya sürülmesinin yanı sıra konsollar ve PC için Xbox Game Pass'te de yayınlandı. Oyunun henüz duyurulmamış DLC'leriyle ilgili ortaya çıkan detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Microsoft, Minecraft Dungeons'a platformlar arası destek geleceğini de doğruladı.

Minecraft Dungeons fragmanı: