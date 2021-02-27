Birkaç gün içerisinde değeri yaklaşık %50 artan Cardano'nun bu yükselişinin en temel nedenlerinden biri olarak Mary Hard Fork'u gösteriliyor. Peki nedir bu Mary Hard Fork'u?

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik son dönemde yalnızca kripto meraklılarının değil ana akım medyanın da gündeminde yer alıyor. Her ne kadar en popüler olan kripto para birimi Bitcoin olsa da Cardano da umut vaat eden paralar arasında yer alıyor.

1 Mart'ta Cardano üzerinde Mary adı verilen bir Hard Fork gerçekleşecek. Bu güncelleme ile birlikte artık Cardano üzerinden yerel kripto paralar da oluşturulabilecek. Böylece "Ethereum katili" olarak adlandırılan Cardano'nun bu güncelleme ile biraz daha güçlenmesi bekleniyor.

Güncelleme Türkiye saati ile 2 Mart'ta

Cardano'nun kurucusu olan Charles Hoskinson, daha önce yaptığı açıklamalarda güncellemenin tarihinin 1 Mart olabileceğini söylemişti. IOHK da Twitter paylaşımıyla bu tarihi kesinleştirmişti. Ağ güncellemesi, Türkiye saati ile 2 Mart'ta saat 00:44:51'de yayınlanacak ve 251 numaralı epoch'ta gerçekleşecek.

Güncelleme işlemi Hardfork Combinator tarafından gerçekleştirilecek. Bu nedenle Cardano'da daha önce Bitcoin ve Bitcoin Cash'te gördüğümüz türden bir zincir bölünmesi olması beklenmiyor. Mary güncellemesi bir süredir halka açık testlerde kullanılıyordu.

Token Builder geliyor

Mary güncellemesinin ardından Cardano tabanlı tokenlar da tanıtılacak. Daha önce de bazı staking operatörlerinin yerel ADA token testleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Güncelleme ile birlikte gelecek olan Token Builder işlevi ile herkes Cardano tabanlı bir varlık oluşturabilecek. Bunun sonucunda ADA, çok varlıklı bir ağ konumuna yükselecek.

Güncelleme öncesinde Cardano ekosistem geliştiricileri, altyapının gelişmesi için çeşitli çalışmalar da yaptı. 13 Şubat 2021'de Deadalus Flight, Mary ile gelecek olan tüm özelliklerin desteklendiği cüzdan sürümünü yayınlamıştı. Cardano tabanlı varlıklar için bir Yoroi uzantısı da hazır durumda.

Hedef akıllı kontratlar ve Gougen ağı

Cardano şu anda akıllı kontratlar için kullanılmıyor ancak Mary sonrasında Gougen adı verilen bir ağa ulaşılmış olacak. Gougen ile de akıllı kontrat desteği sağlanacak. Token üretebilme özelliği sayesinde farklı standartlarda token üretmek mümkün olacak. Bu da Cardano için yeni kullanım alanları oluşturacak.

Ethereum'un merkezi olmayan finans (DeFi) konusundaki üstünlüğü de Cardano'daki değişimlerle birlikte tartışmaya açılabilir. Yine de ADA'nın önünde Gougen güncellemesi ve Alonzo adı verilen üçüncü bir hard fork var. Cardano bu alanda gelecek vaat ediyor.

Not: Bu haber, bir yatırım tavsiyesi değildir.