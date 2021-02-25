Gelir İdaresi Başkanlığı, Bitcoin'in miras bırakılması konusunda karar verdi. Buna göre Bitcoin mirasçıları beyanname verip vergisini ödeyerek Bitcoin miras alabilecek.

Bitcoin ve genel olarak kripto paralar hakkında kanunlar henüz tam olarak oturmuş değil. Hemen her ülke bu konuda farklı kararlar veriyor. Örnek vermek gerekirse Rusya ve Çin gibi ülkeler, kripto paraları sanal varlık olarak değerlendiriyor.

Daha önce Maliye, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası, kripto paraların nasıl sınıflandırılacağı üzerinde değerlendirmeler yapmıştı. Kripto paraların nasıl konumlandırılacağı konusu tartışma konusu olmaya devam ettiği için hangi yasalara göre değerlendirileceği de kesinleştirilemiyor.

İsim koymadan vergi olmaz:

Yasal olarak bir şeyin vergilendirilebilmesi için, o şeyin türünün belirlenmesi gerekir. Ekonomi bültenlerinde sık sık duyduğumuz ve aslında "satılacak mal" anlamına gelen emtialar, menkul kıymetler ve hatta döviz işlemleri farklı şekillerde vergilendirilir.

Kripto paraların hangi kategoriye gireceği konusu şu anda tartışmalı. SPK, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Öte yandan yakın zamanda Bitcoin başta kripto paralara vergi gelebileceği de söylenmişti.

Bitcoin'in Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında nasıl ele alınacağına ise karar verildi. Konuyla ilgili alınan kararı, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Muhasebe Profesörü Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul Twitter hesabından paylaştı.

Bitcoin'e Veraset ve İntikal Vergisi

Prof. Dr. Özkul, Twitter paylaşımında "Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında #bitcoin mirasçıları beyanname vererek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecekleri gibi, beyanname vermeme durumunda bitcoini saklayan Kurum tarafından %5 tevkifat yapılması ve kalan tutarın mirasçılara ödenmesi GİB tarafından uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Yasal olarak bir çerçeveye oturtulana, bir mevzuat hazırlanana kadar Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların durumu tartışma konusu olmaya devam edecek gibi duruyor. Sizce Bitcoin hangisi: Para mı, emtia mı yoksa menkul kıymet mi?