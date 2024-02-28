Zincir market devi CarrefourSA'nın Instagram hesabı ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, geçtiğimiz hafta BMW Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını da hack'lemişti. Bilgisayar korsanı, öncekiyle aynı şekilde paylaşım yaptı.

Bundan bir hafta kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, BMW Türkiye'ye ait sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğinden bahsetmiştik. O saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanı, bu kez Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden olan CarrefourSA'nın Instagram hesabını hack'lemeyi başardı. BMW Türkiye'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların aynısı, CarrefourSA'nın hesaplarında da yapıldı.

Yaptığımız kontrollerde, CarrefourSA'nın Instagram hesabının yeniden şirketin kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Öte yandan; CarrefourSA X hesabına şu an için ulaşılamıyor. Bunların birebir aynısı BMW Türkiye hack'lendiği dönem de yaşanmıştı. CarrefourSA'ya ait X hesabı, muhtemelen ilerleyen saat veya günlerde yeniden aktif hâle gelecektir.

CarrefourSA'nın Instagram hesabındaki paylaşım şöyleydi:

Yukarıdaki paylaşımdan, bu saldırıların sebebini anlamak mümkün. Ancak daha çok kısa bir süre BMW Türkiye'nin başına gelen olayın aynısının CarrefourSA'nın başına gelmesinin nedeni belli değil. Görünen o ki hesap yöneticileri, yeterince dikkatli davranmıyorlar. Hâl böyle olunca önümüzdeki günlerde, buna benzer olayların yaşanmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz.

CarrefourSA'ya ait X hesabındaki son durum böyle:

CarrefourSA'nın hack'lenmesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirketten konuyla ilgili bir açıklama gelirse sizi yeniden bilgilendireceğiz.